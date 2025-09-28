Estas son todas las incidencias registradas por las lluvias en Aragón este domingo

El Gobierno de Aragón ha informado a última hora de la tarde de las incidencias registradas durante este domingo a consecuencia de las intensas lluvias y tormentas en distintos puntos de la comunidad autónoma, con las principales afecciones en Zaragoza capital y su anillo metropolitano.

Además, en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, unas 30 personas han quedado atrapadas, sin ningún tipo de riesgo para su seguridad y en perfecto estado.

Zaragoza y su anillo

• Zaragoza capital: alrededor de 20 incidentes, principalmente en la zona sur de la ciudad, en el barrio de Parque Venecia.

• Cuarte de Huerva: 13 actuaciones por caída de piedras, calzadas afectadas y arbolado.

• La Puebla de Alfindén: 9 intervenciones en bajos y garajes anegados por el agua.

• María de Huerva: 6 incidencias por calles anegadas con entrada de agua en garajes.

• La Muela: balsa de agua en la A-2 que dificulta la circulación, aunque no interrumpe el tráfico.

Además, a la altura de la localidad de Santa Fe (Zaragoza) permanece cortada al tráfico la carretera N-330 entre los puntos kilométricos 486 y 487,5.

Hospitales

Asimismo, la fuerte tromba de agua caída en Zaragoza ha afectado a instalaciones de dos hospitales:

• En el Hospital Royo Villanova, el agua ha alcanzado la parte baja del hueco de dos ascensores, que han quedado fuera de servicio. Mientras tanto, se ha habilitado un nuevo circuito de ascensores para garantizar la movilidad de pacientes y trabajadores entre Urgencias y las plantas de hospitalización. También se ha visto afectado algún otro espacio del hospital, sin repercusión en la asistencia a los pacientes ni en la actividad sanitaria.

SERVICIO ESPECIAL

• En el Hospital Universitario Miguel Servet, el agua ha alcanzado un área de apoyo a Urgencias y el pasillo del área de Dirección. Estas zonas han sido aisladas y la actividad asistencial se mantiene con normalidad.

Todos los dispositivos de emergencia se encuentran activados: los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza intervienen en la capital, Cuarte, Cadrete y María de Huerva, mientras que en el resto de municipios actúan los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La situación se mantiene bajo seguimiento continuo desde el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. Se recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección, evitar zonas inundables y no utilizar garajes ni sótanos durante el episodio de lluvias intensas y atender únicamente canales oficiales para informarse de la situación.