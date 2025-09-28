Las tensiones globales dificultan el comercio exterior

En los últimos años, el transporte marítimo ha experimentado una volatilidad sin precedentes, provocada en gran parte por conflictos que estallan en regiones lejanas, pero cuyos efectos se sienten hoy en puertos y empresas de España y Aragón. Ataques como el que cerró el Canal de Suez a manos de los hutíes obligaron a desviar buques por el cabo de Buena Esperanza, lo que sumó dos semanas adicionales de tránsito y un incremento significativo en los precios del transporte.

A esto se suma la crisis arancelaria impulsada por Trump, el reajuste de alianzas marítimas desde febrero de este año, y conflictos como los de Ucrania o Gaza, que han complicado las relaciones comerciales y el ritmo de los embarques.

Efecto mariposa

Estas decisiones ya no pueden considerarse como sucesos remotos. En un mundo interconectado, la guerra de aranceles de EEUU provoca un efecto mariposa en el que, si ciertos países pierden acceso al mercado norteamericano, buscarán colocar sus productos en otros destinos en los que, posiblemente, estén hoy presentes empresas españolas. Esto significa más competencia, presión sobre precios y riesgo de perder cuota de mercado.

Así, compañías aragonesas que no exportan de forma directa a Estados Unidos pueden ver comprometidos sus resultados.

Las tensiones arancelarias, que se intensificaron desde el pasado mes de agosto, añaden un factor de incertidumbre que impacta en costes, rutas logísticas y plazos de entrega.

En JCV Shipping se muestran convencidos de que las empresas que tienen en el comercio exterior una parte importante de su desarrollo presente y futuro necesitan estabilidad y seguridad —en precios, transporte, materias primas y aranceles— para cerrar acuerdos. La falta de esa estabilidad se traduce en operaciones paralizadas y en un comercio que pierde fluidez.

De ahí la importancia de contar con un colaborador como JCV Shipping que esté capacitado para adelantarse a las circunstancias y evitar situaciones que generen incidencias, aportando confianza y seguridad a sus clientes.