Vuelve JobFest, la feria que reunirá a jóvenes y empresas el martes 30 de septiembre

Una nueva edición de la feria de empleo JobFest pondrá en contacto el próximo 30 de septiembre a jóvenes en búsqueda de oportunidades laborales con más de 70 empresas que apuestan por el talento emergente en un entorno dinámico y participativo.

Integra Tecnología y Cámara Zaragoza, colaboran para que esta JobFest transforme la experiencia de las ferias de empleo tradicionales. Con un formato innovador inspirado en un festival, JobFest combina stands de empresas, charlas inspiradoras, talleres prácticos, retos interactivos y sorteos, creando un espacio de conexión real entre talento y organizaciones.

El evento tendrá lugar de 10.00 a 14.00 horas en la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza (Pº Isabel la Católica, 2), y se convertirá de nuevo en el punto de encuentro de referencia para estudiantes, recién titulados y jóvenes profesionales que quieren dar el salto al mercado laboral. Esta cita forma parte del Programa Talento Joven de Cámara Zaragoza, una iniciativa que promueve la empleabilidad de los jóvenes entre 16 y 29 años. Gracias a Integra Tecnología se incorporan los exitosos Juegos del Talento y el Challenge Tecnológico de AWS. También habrá sorteo de regalos para los ganadores y los asistentes gracias a la colaboración de Caja Rural de Aragón.

Todo ello con el fin de convertir la jornada en una verdadera JobFest, que supere incluso a la anterior edición que reunió a más de 2.000 asistentes, convirtiéndose en un punto de encuentro de referencia para jóvenes y empleadores.

Empresas participantes

Más de 70 empresas de todos los sectores, con ofertas de empleo activas, estarán presentes en la zona de stands: Grupo Costa, Ikea, CAF, Decathlon, Eroski, Grupo Costa, Bonárea, Lacasa, Grupo SESE, Grupo Plaza 14, Pikolín, Grupo Pastores, Saltoki, Yudigar, Levitec, K-Tuin, entre muchas otras. Sus equipos recibirán currículums, mantendrán entrevistas rápidas y darán a conocer las oportunidades laborales disponibles, ofreciendo a los asistentes una visión directa del mercado de trabajo.

La participación es gratuita, previa inscripción a través de la web oficial, donde también se puede consultar el programa completo y las empresas participantes. Inscripción gratuita en jobfest.es y en el siguiente enlace: Inscripción XIII Feria de Empleo y Emprendimiento Talento Joven.

Programa Juegos del Talento (10.30 h. y 12.00 h.): Ponte a prueba, vive una experiencia diferente. Demuestra lo que vales participando en desafíos interactivos que medirán tus habilidades en áreas como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y el liderazgo. Los dos mejores equipos se llevarán dos tablets por equipo. Challenge Tecnológico AWS (10.30 h.): Demuestra tus habilidades técnicas en 1,5 horas con Amazon Web Services. Forma un equipo de 3 personas y compite resolviendo desafíos reales en la nube. Ponencias y talleres prácticos: Del aula al empleo (10.30 h.) con Sandra Esteban (Inaem), sobre recursos y herramientas para encontrar el primer trabajo.

con Sandra Esteban (Inaem), sobre recursos y herramientas para encontrar el primer trabajo. Los cracks del siglo XXI (11.05 h.) con José Luis Latorre (Integra Tecnología), sobre las claves del éxito profesional.

con José Luis Latorre (Integra Tecnología), sobre las claves del éxito profesional. Cuenta experiencias: Talento Joven (11.40 h.) , testimonios de jóvenes que ya han accedido al mercado laboral.

, testimonios de jóvenes que ya han accedido al mercado laboral. Cómo prepararse en un proceso de selección (12.05 h.) Mónica Aramburo, Departamento de Desarrollo de Talento en Caja Rural de Aragón, e Isabel Figueroa, Departamento de Personas y Cultura en Caja Rural de Aragón. Sorteo final: entrega de 5 abonos generales para Espacio Zity a las 13.30h.

