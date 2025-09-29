Afectadas por la tormenta de María de Huerva: "El agua me llegaba hasta las rodillas y no podía entrar en casa"

En el portal número 11 de la calle Valencia, en el zaragozano municipio de María de Huerva, Silvia Gracia escoba lodo. Lo hace con sus botas negras salpicadas de marrón y con la frustración de ver cómo la tormenta que cayó este domingo en Zaragoza se ha llevado por delante parte de su vivienda familiar. "El agua llegaba hasta la mitad de la puerta", recuerda la joven mientras limpia el barro de su jardín. "Tenemos todos los muebles, las paredes, todo destrozado", añade.

Silvia se toma un descanso para compartir cómo vivió la tarde tormentosa de este domingo. "Yo estaba con mi abuela. A la que le pilló en casa fue a mi madre, pero no me podía llamar porque se fue la telefonía", recuerda. Silvia fue a su auxilio lo más rápido que pudo. "Cuando llegué no podía entrar, el agua me llegaba a la altura de las rodillas", sostiene. Tuvo que acceder por la puerta trasera. La zaragozana cuenta que su madre hizo "un tapón, una especie de dique" para frenar en la medida de lo posible la llegada de agua. No sirvió. "Entraba a chorros", concreta.

La situación fue tal que han tenido que pasar la noche del domingo al lunes en casa de otro familiar. "Es que no tenemos luz", señala Silvia durante la mañana.

Dentro de la vivienda familiar está su madre Ana, que aunque celebra no tener que lamentar daños personales, denuncia que ya había advertido de que se podía producir esta situación al Ayuntamiento de María de Huerva. "Aquí viene agua desde la parte del centro de salud (carretera N-330), desde la calle Nuestra Señora de la Asunción y desde la calle Albarracín. Toda esa se junta y llega a la calle Huesca, pero allí la carretera es alta y se hace tope. Toda esa agua giraba y se venía a mi puerta", desgrana.

El problema para ella está en que, mientras bajaba agua desde tres puntos distintos, el alcantarillado que hay frente a su casa "es pequeño y no traga con suficiencia", apunta. Además, asegura que "no lo limpian". "Ya hemos hecho varias instancias sobre esto en el ayuntamiento, y avisamos de que algún día tendríamos un problema. Pues aquí está", subraya Ana, que añade: "Lo volveremos a tener si esto no lo arreglan ya".

Porque madre e hija tienen todavía trabajo por delante. "Yo he hablado con la Policía Local y me ha dicho que hasta que no declaren zona catastrófica no podíamos solicitar nada, y que quien se va a hcaer cargo es el consorcio", explica Silvia. Mientras, se dedican a retirar lodo del jardín, a instalar su puerta, a buscar un suelo nuevo. A recuperar, en definitiva, su casa familiar de María de Huerva.