Aragón y todas las comunidades del PP rechazarán el Plan de Vivienda de Pedro Sánchez

Las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular, como es el caso de Aragón, rechazarán el próximo jueves el nuevo Plan Estatal de Vivienda del Gobierno central. Lo harán en la sectorial, a la que acudirán los consejeros del ramo, cita en la que la ministra Isabel Rodríguez presentará ante los responsables autonómicos de vivienda el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No habrá acuerdo en esta ocasión, ya que el PP acusa de "ideologizada" la propuesta ministerial y denuncia "falta de diálogo" con los territorios para sacar adelante un proyecto más común.

En un comunicado emitido este lunes, la formación conservadora asegura que el Gobierno central tiene "un desprecio total" por las comunidades y exige al Ejecutivo nacional que "explique por qué ha rechazado de antemano las aportaciones que las autonomías le enviaron el mes de julio". Los consejeros autonómicos populares (el aragonés es Octavio López) solicitarán en la Mesa Sectorial "la desideologización del plan" y aluden a que "los expertos han advertido sobre las nefastas consecuencias" de aplicar la política nacional, a juicio del PP. "Se necesita suelo, construir más viviendas y simplificar los trámites. No más ideología", resumen los conservadores.

La crítica de los populares se ha extendido a la forma de hacer política del Gobierno, al que consideran que "pasa por encima de las comunidades". También afirman que "invade competencias para imponer sus recetas de fracaso".

El plan del Gobierno central destinará 7.000 millones de euros a la inversión en vivienda, el triple de la planificación anterior. Un presupuesto para los próximos cuatro años (2026-2030) y que se repartirá entre el Estado y las comunidades. El Gobierno aportará el 60%, mientras que las autonomías tendrán que poner el 40%. Recuerda el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la página web del plan que la competencia de vivienda es responsabilidad de las comunidades autónomas.

"No pondremos en marcha medidas que han provocado la subida continua de precios y la aniquilación de proyectos de vida de millones de españoles que no pueden acceder a una vivienda", avisan los populares en el comunicado de este lunes. De hecho, el Gobierno de Aragón está aplicando artículos de la Ley de Vivienda estatal, también impulsada por el Ejecutivo de Sánchez, según se adaptan a sus postulados políticos. En numerosas ocasiones, Octavio López o el presidente Jorge Azcón han rechazado poner en marcha la declaración de zonas tensionadas, mientras que sí aprovechan el artículo 15 de la norma nacional, que permite promover vivienda pública en suelos dotacionales.

Las comunidades del PP defienden la independencia de los territorios para elegir cómo afrontar su política de vivienda y rechazan la obligatoriedad del 40%, porque "rompe el principio de igualdad" y lamentan que "la Administración central no puede ser quien decida en qué tienen que focalizar sus presupuestos".