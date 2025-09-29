B Vocal celebra su gira 30 aniversario presentando nuevo espectáculo y disco-libro en Zaragoza y Huesca

La gira por el 30 aniversario de B Vocal entra en su recta final, y lo hace volviendo al lugar en el que comenzó todo, Aragón. Con especial mimo hacia la tierra que los vio despegar, el aclamado grupo aragonés a cappella organiza varios conciertos con su nuevo show Cantando a los 30. Un espectáculo que estrenarán en las Fiestas del Pilar de Zaragoza, con dos citas en la Sala Mozart del Auditorio los días 7 y 8 de octubre. El 18 de octubre lo estrenarán en el Palacio de Congresos de Huesca.

El espectáculo Cantando a los 30 es mucho más que un concierto: es un viaje por los grandes éxitos de la formación, con un repaso a sus tres décadas de trayectoria. Incluye una cuidada puesta en escena, arreglos renovados y momentos de humor, cercanía y complicidad con el público. Además una gran pantalla acompañará a los asistentes al show rememorando momentos únicos de la formación.

El colofón a este aniversario es la publicación de un disco-libro con 17 nuevos temas y fotografías e historias que nos llevan a los hitos de esta formación aragonesa, que se ha convertido en mítica por su trayectoria y por ser una gran referencia de la música a cappella en todo el mundo.

Fechas de los conciertos de B Vocal en Zaragoza y Huesca

Tras una gira que ha recorrido escenarios en España, China, Austria e Italia, el broche de oro llega a Aragón. A diferencia de otros, B Vocal sí son profetas en su tierra donde han recibido el título de hijos predilectos de la ciudad de Zaragoza, también obtuvieron el Premios Aragonés del Año y el Premio de la Música Aragonesa, sin olvidar que también fueron pregoneros en las Fiestas del Pilar.

Por todo ello, una cita ineludible todos los años en las Fiestas del Pilar es el concierto que ofrecen en el Auditorio de Zaragoza, al que este año añaden otra fecha en Huesca. Toma nota de estas fechas:

Zaragoza: 7 y 8 de octubre en la Sala Mozart del Auditorio, en las Fiestas del Pilar.

Huesca: 17 de octubre en el Palacio de Congresos.

El Cantando a los 30 es un espectáculo dirigido a todos los públicos y los precios oscilan entre 11,50 y 31,50 euros.

Asimismo, también han anunciado un concierto adicional en Teruel y una serie de conciertos de Navidad en Zaragoza. Con estas actuaciones, B Vocal no solo despide un año de celebración, sino que también ofrece al público aragonés la oportunidad de disfrutar de un espectáculo que ya ha triunfado en los mejores teatros y auditorios del mundo.

30 años de B Vocal: de la plaza del Pilar a China y Japón

En 1995, un grupo de jóvenes aragoneses irrumpía en la escena musical con una propuesta arriesgada y diferente: un espectáculo de música a capela en el que la voz era el único instrumento. Aquella idea nacida en la Plaza del Pilar de Zaragoza acabaría convirtiéndose en un fenómeno internacional.

Hoy, tres décadas después, B Vocal suma más de 4.000 conciertos en escenarios de todo el mundo, desde el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el Festival Vokal Total en Austria, pasando por giras en Corea, Japón, China, Rusia, Italia o Estados Unidos. De hecho, es el grupo español con más conciertos en China, un mercado en el que se han convertido en referencia de la música vocal.

Con su nuevo espectáculo, Cantando a los 30, tendrán la oportunidad perfecta para repasar los grandes hitos de su carrera y agradecer el cariño de un público que les ha acompañado desde sus inicios.

B Vocal en formato disco-libro A raíz de su estreno del show del aniversario en Aragón, B Vocal saca su nuevo libro disco. Mediante este nuevo formato, hacen una recopilación con lo mejor de estos 30 años de trayectoria. Con esta oda a su historia de superación, marcan un punto y seguido a su carrera artística, con un futuro inmediato de nuevos éxitos y reconocimientos. A partir de aquí, poder crecer y seguir compartiendo momentos tan brillantes y emocionantes como los que han vivido durante estos 30 años. Este libro disco conta de un soporte sonoro con 17 nuevos temas, también una emocionante historia visual y narrada del grupo, y enlaces virtuales a vídeos inéditos con momentos nunca vistos de la historia del grupo.

2025: un año lleno de hitos

Además de los conciertos internacionales, B Vocal ha protagonizado momentos memorables durante 2025. Entre ellos:

Su participación en el Gran Premio de Moto GP en Motorland, Alcañiz , donde interpretaron a capela el himno de España y de Aragón ante miles de espectadores.

, donde interpretaron a capela el himno de España y de Aragón ante miles de espectadores. Su éxito continuado en Madrid, en el Teatro Serrano , con el espectáculo Evozlution , que ha colgado el cartel de “no hay entradas” en varias funciones.

, con el espectáculo , que ha colgado el cartel de “no hay entradas” en varias funciones. La consolidación de su presencia en Asia, donde siguen siendo embajadores de la música vocal española.

Con estos hitos, el año del 30 aniversario queda marcado como una de las etapas más importantes de su trayectoria. Todavía puedes ser partícipe de él y disfrutar de B Vocal en uno de sus próximos conciertos. Recuerda estas fechas:

