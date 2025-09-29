Balance del paso del temporal por Aragón: 126 incidencias y 1.664 llamadas al 112

El Gobierno de Aragón ha difundido este lunes a primera hora un balance de las consecuencias del temporal que afectó este domingo a buena parte de la comunidad. Las principales incidencias se registraron en la Comarca Central, concretamente en los municipios de Zaragoza, Cadrete, Cuarte de Huerva, María de Huerva, La Puebla de Alfindén y La Muela. También se reportaron incidentes en Grisén, Pinseque y Albalate del Arzobispo.

Las principales actuaciones de los servicios de emergencia estuvieron relacionadas con la entrada de agua en garajes, calles anegadas y carreteras con balsas de agua, piedras y arbolado caído.

El agua también afectó a residencias y hospitales, notificándose incidencias en los hospitales Royo Villanova y Miguel Servet, además de provocar cortes de luz.

Escape de gas

En María de Huerva, en torno a 200 personas fueron desalojadas de sus viviendas por un escape de gas y se ubicaron temporalmente en el polideportivo del municipio. Una vez solucionada la incidencia, pudieron regresar a sus domicilios sobre las 22:00 horas.

Asimismo, alrededor de 30 personas quedaron atrapadas en un autobús en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.

Ha quedado reabierto al tráfico el tramo de la carretera N-330, entre los puntos kilométricos 486 y 487,5, en el término municipal de Santa Fe (Zaragoza). No obstante, permanece cortado el acceso a Cadrete desde la rotonda de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.

Dormir en el ayuntamiento

En Cuarte de Huerva, alrededor de 50 vecinos han tenido que pernoctar en el ayuntamiento del municipio debido a incidencias en sus viviendas como consecuencia de las lluvias.

Desde la tarde de ayer y durante la noche trabajó un amplio dispositivo de servicios de emergencia para resolver las incidencias provocadas por las lluvias. Este dispositivo estuvo integrado por Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Policía Local de Zaragoza y Cuarte de Huerva, 061 Aragón, Guardia Civil, Cruz Roja y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Valdejalón, Cuarte de Huerva, Bajo Gállego y Utebo.

Este lunes se moviliza el Puesto de Mando Avanzado del 112 Aragón para coordinar los trabajos del dispositivo, que se trasladará a la zona para continuar con la resolución de la emergencia. El dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón trasladará a las 9:00 horas seis brigadas terrestres, seis autobombas y dos técnicos y capataces para proceder a la retirada de lodos y al restablecimiento de las carreteras. Además, el Departamento de Fomento enviará maquinaria pesada a la zona para colaborar en las tareas de limpieza de las vías de comunicación, y diez trabajadores sociales de la Comarca Central atenderán las necesidades de los vecinos afectados.

Al cole con normalidad

Tanto el presidente autonómico, Jorge Azcón, como el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, visitaron las zonas afectadas. También la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, visitó por la noche los colegios de las localidades más perjudicadas, comprobando que las afectaciones en las instalaciones permitían el desarrollo del servicio educativo, por lo que las clases se imparten hoy con normalidad.

El Ejecutivo autonómico aprobará esta semana, en Consejo de Gobierno, un decreto ley con medidas urgentes de ayuda para hacer frente a los daños causados por las intensas lluvias del 28 de septiembre, que incluirá también a los municipios afectados por las precipitaciones del pasado 9 de septiembre.