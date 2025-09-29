Las calles de Cuarte y María de Huerva se desprenden del lodo tras la tormenta

Un despertar teñido de marrón. Los municipios zaragozanos de Cuarte y María de Huerva han amanecido este lunes con sus calles bañadas en barro tras la fuerte tormenta que durante la tarde del domingo descargó sobre Zaragoza, además de sobre otros puntos de Aragón y territorios vecinos. Y desde primera hora de la mañana, la imagen ha sido una: grupos de vecinos que, con palas en las manos y botas de agua puestas, han dedicado el día a devolver los colores vivos a sus casas, a sus avenidas, a sus tiendas, a sus gentes.

Son las 10.30 horas de la mañana y la terraza del mesón situado frente al centro de salud de María de Huerva ya está repleta. Es uno de los pocos puntos del municipio en los que, según cuentan los vecinos, todavía queda luz. «A nosotros se nos fue este domingo por la tarde y todavía no ha vuelto», indica una vecina desde su jardín al mediodía. Junto a su madre, se dedica a barrer el lodo y limpiar los destrozos que las intensas lluvias han provocado en su vivienda familiar. «No había pasado algo así desde hacía 35 años, cuando se inundó todo también», relata Silvia. Su vivienda está en la calle Valencia, que junto a otras como la calle Cuarte o Avenida Zaragoza son algunas de las que más afecciones han sufrido por las intensas lluvias.

De hecho, un escape de gas obligó a desalojar de sus viviendas a unos 200 vecinos de María de Huerva durante la tarde del domingo, según informaron desde el Gobierno de Aragón. «Fuimos nosotros los que nos avisamos unos a otros, nadie más», asegura Lucía desde su casa. Por detrás de ella, familiares y amigos recolocan una puerta desplazada por las tormentas. Su suerte ha sido tener las habitaciones en la planta alta, lo que les ha permitido dormir en casa. «Se nos inundó hasta la primera planta y hemos estado toda la noche achicando agua», dice, y añade: «Tenemos los coches destrozados».

Un coche destrozado por la tormenta, en María de Huerva, este lunes. / Pablo Ibáñez

Son precisamente los vehículos los que más afecciones han sufrido por la tormenta, que inundó garajes y destrozó retrovisores. Lo cuenta Ángel, trabajador del Ayuntamiento de María de Huerva, mientras retira las ramas que impiden el paso a una vivienda.

Ángel alza la voz sobre el ruido de la maquinaria que desde primera hora de la mañana limpia las calles del municipio; y sobre las de grandes grupos de vecinos que llenan cubos de agua y desplazan los contenedores. «Lo más importante es que no ha habido daños personales», celebra María con la escoba en mano. La residente pone en valor el trabajo llevado a cabo por los vecinos, que han unido fuerzas para combatir el barro.

Según cuentan los vecinos, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado el aviso naranja y la Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón la fase de alerta del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) desde las 10.00 horas, no esperaban que la tormenta descargara con una fuerza que no veían desde «hacía 35 años». Los residentes creen que la intensidad se debió a que confluyó el agua de tres barrancos distintos, lo que se llevó por delante coches y destrozó calles.

«Nunca te piensas que va a pasar esto», dice Lorena, desde su garaje cada vez más limpio. Describe la tormenta como «un mar que bajaba y empezó a inundar todo». La situación les obligó a pasar la noche del domingo en casa de otro familiar, y ahora sus esfuerzos se centran en limpiar los restos de barro para recuperar la normalidad lo antes posible.

Es el mismo objetivo de volver a la normalidad lo antes posible lo que llevó a que la residencia de mayores de Vitalia en Santa Fe trasladara a 98 residentes, todos ellos en perfecto estado, a otros centros de la comunidad que regenta la misma compañía.

Y, como se ha demostrado de un tiempo a esta parte, un clima maltratado no entiende de límites. Por eso, la tormenta también azotó con fuerza el municipio de Cuarte de Huerva, donde empresarios y trabajadores visten desde primera hora chubasqueros y botas de agua para que sus naves industriales vuelvan a estar operativas cuanto antes. «Nos quedan días y días de trabajo», sostiene José Luis Gracia, dueño de Morellón S.L.

Las botas de un trabajador, repletas de barro tras horas de trabajo, este lunes. / Pablo Ibáñez

José Luis explica que, desde que abriera su empresa en 2003, esta es ya la tercera vez que sufre las afecciones de una tormenta. «Esto es cada vez más frecuente», dice. Por eso, ya planea en tomar alguna medida que le permita minimizar los efectos de las lluvias en su lugar de trabajo.

Con todo, mantiene, igual que hacen sus compañeros de naves vecinas, el ánimo. Porque perderlo, apunta, no sirve de nada.

Junto a ellos trabaja también la maquinaria desplazada por la administración desde el domingo por la tarde, que comprende dispositivos de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Diputación Provincial de la capital aragonesa, así como Policía Local de la misma y de María de Huerva, el 061, la Guardia Civil o Cruz Roja. A ellos se ha sumado este lunes el Puesto de Mando Avanzado del 112 Aragón desplazado para coordinar los trabajo; y los servicios de Infoar del Gobierno de Aragón.

Los vecinos se muestran agradecidos por la rápida movilización de medios, y solicitan que no pare la ayuda para poder recuperar su ritmo de trabajo. «Se parece a la dana de Valencia, aunque sabemos que es menos, pero aquí hay mucha cosa», expone Flore, vecino de María de Huerva. A su voz se suma la de Lorena: «Todo lo que se puede ayudar, lo hacemos».

Según informaron desde el Gobierno de Aragón, este martes se incrementará el dispositivo que acomete la limpieza de calles a un total de 200 personas con el objetivo de reestablecer la luz en los lugares en los que los transformadores eléctricos continúan anegados, achicar agua en sótanos y garajes y limpiar los polígonos industriales afectados.

Aunque este lunes se mantuvo activado el Nivel 1 de Emergencia, desde la DGA esperan poder «bajar a fase de normalización» este martes. Y también lo esperan los vecinos de Cadrete, de Santa Fe, de Cuarte y de María de Huerva, que no quieren otro amanecer teñido de marrón.