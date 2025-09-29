Campaña de la gripe en Aragón: fechas clave de la vacunación y novedades

Otro otoño más en el que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón va a poner en marcha la campaña de vacunación contra la gripe y el covid, aunque este año va a haber un agregado a esta lista: los virus respiratorios sincitiales (VRS), ejemplos de esto son desde los resfriados comunes hasta casos más graves, como la bronquiolitis o la neumonía. Esta campaña empezará el 1 de octubre con los "grupos de prioridad" determinados por la consejería, entre los que se encuentran usuarios y trabajadores de residencias, embarazadas y empleados de centros de salud.

La segunda fecha clave es el 10 de octubre, donde se va a empezar la vacunación en centros educativos a niños y niñas del ciclo de infantil (3, 4 y 5 años) a los colegios que hayan accedido a participar en esta parte de la campaña. Para aquellos que quieran hacerlo, sus familias tienen la posibilidad de solicitarlo hasta el 2 de octubre a través de su aplicación de Salud en el móvil, o por lo contrario, por llamada. Además, se recomendará también recibir esta vacuna gripal a los menores de educación primaria antes de que cumplan 8 años, eso si, en sus respectivos centros de salud.

Las familias que soliciten este servicio, un personal sanitario acudirá al respectivo centro educativo de sus hijos en horario lectivo para vacunarles no con inyección, sino con un tipo de vacuna inhalada.

Más del 81% de los centros implicados en la campaña del año pasado están satisfechos Nuria Gayán — Directora general de Salud Pública en Aragón

Respecto a este año, se va a llevar a más colegios en comparación con el curso pasado. Se pasa de 29 centros educativos en todo Aragón a 127 (72 en Zaragoza, 32 en Huesca y 23 en Teruel), y de 9 centros de salud a 91, algo que ya avanzó en el debate del estado de la Comunidad el presidente Jorge Azcón. Un incremento "notorio" y "altamente recomendado" por aquellos que se apuntaron a esta prueba piloto el año pasado, comenta Nuria Gayán, directora general de Salud Pública aragonesa. En esta tercera campaña complementaria, se va a ofrecer vacunarse contra la gripe, el covid o ambas a 8.572 niños y niñas de entre tres y cinco años, cuando en la 24/25 solo se vacunaron a 789 (más de la mitad de los posibles, en torno a un 52%).

Las otras dos fechas marcadas en este calendario son el 20 de octubre, que se empezará a inmunizar a mayores de 80 años y a pacientes infantiles en centros sanitarios, y será a partir del 3 de noviembre cuando se vacune al resto de grupos de riesgo o recomendados, como bien son el personal de los servicios públicos (policía, bomberos o servicio de protección civil), cuidadores fuera de residencias o trabajadores de granjas y veterinarias. La fecha del inicio de la vacunación contra la gripe para el resto de la población se desconoce por el momento, según la propia Gayán, porque se tiene que ver cómo actúa el virus después de las primeras inyecciones.

Dosis para el covid y VRS

La campaña inmunológica tiene otros dos enfoques principales, enfrentar el covid y los virus respiratorios sincitiales. Para el SARS-CoV-2 se va a vacunar a un grupo más reducido, a los mayores de 70 años, ya que desde Sanidad informan que son la sección de la población que más dificultades presentan para combatir este virus y los más afectados. También se recomienda la vacunación a los usuarios y personal de residencias, embarazadas, menores de 6 meses a 12 años y a otros 12 grupos de riesgo.

En cuanto a otras enfermedades respiratorias, se van a inmunizar a adultos de alto riesgo y a residentes de centros de tercera edad mayores de 60 años, a los que se suman los durante la temporada (como tope hasta el 31 de marzo de 2026), los recién nacidos menores de seis meses (entre el 1 de abril y 30 de septiembre de 2025) y los niños con factores de riesgo.