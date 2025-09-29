Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Cortes se suman a la declaración conjunta del Gobierno de Aragón y las organizaciones agrarias para rechazara la nueva PAC

Todos los grupos han votado a favor de la propuesta del PP, aunque han afeado las formas para llegar a este pacto común

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el centro, junto a los representantes de las organizaciones agrarias y de las cooperativas de Aragón.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el centro, junto a los representantes de las organizaciones agrarias y de las cooperativas de Aragón.

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón ha aprobado este lunes, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, una proposición no de ley para sumarse a la "declaración conjunta del Gobierno de Aragón, las Organizaciones Agrarias Aragonesas (OPAs) y las Cooperativas Agroalimentarias, sobre la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo Marco Financiero Plurianual y la Política Agraria Común 2028-2034".

El encargado de defender la iniciativa ha sido el parlamentario popular José María Giménez, quien ha asegurado que "la propuesta del nuevo marco financiero plurianual ha generado una honda preocupación en el tejido agrario". "Hoy presentamos esta iniciativa para buscar el posicionamiento de los grupos políticos con el objeto de ratificar el acuerdo alcanzado y para mostrar una opinión unánime a un sector que espera mucho de nosotros", ha añadido.

El diputado socialista Marcel Iglesias ha presentado una enmienda a la iniciativa del PP y ha declarado que "en el documento que presentan hay mucho trabajo de las organizaciones profesionales agrarias". "Podrían haber hecho las cosas mejor, pero no nos querían en la foto", ha apuntado.

El portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, se ha posicionado en contra de la proposición no de ley del PP porque "es un nuevo ataque al campo español". En este sentido, ha defendido la necesidad de "volver a las raíces de la PAC, a un nivel de vida equitativo para agricultores y ganaderos, de acabar con los recortes y de asegurar al consumidor unos precios razonables".

Desde CHA, José Luis Soro ha calificado la iniciativa como "una falta de respeto a este Parlamento como institución", al tiempo que ha denunciado que "el Gobierno ya lo hizo mal sin haber hablado con nosotros" e "invitándonos a unirnos a una declaración ya firmada".

Por parte de Teruel Existe, Pilar Buj ha incidido en que su objetivo es "pedir unidad, pero ya lo hizo el ministro de Agricultura y las iniciativas de los grupos parlamentarios presentadas en el registro de esta Cámara durante el mes de julio". De igual forma, ha reclamado "contenido técnico riguroso" para "este tipo de propuestas".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha adelantado su voto a favor del texto de impulso porque "la propuesta de Europa es mala" y "esta PAC es mala también, pero es peor que la que vendrá".

TEMAS

