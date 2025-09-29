El director de la residencia de Santa Fe afectada por las tormentas: "La planta sótano está inundada y no podemos dar servicio”
Cerca de cien usuarios han sido trasladados a otros centros residenciales este lunes
Fuertes tormentas y una rápida actuación. Tras las intensas lluvias que este domingo por la tarde azotaron Zaragoza, y como medida preventiva, en la residencia de mayores Vitalia de Santa Fe (Zaragoza) se ha tomado la decisión de trasladar a sus 98 usuarios. Según ha explicado Antonio Morales, director de operaciones de la compañía, este mediodía más de un 60% ya han sido desplazados a otros centros de Aragón y todos se encuentran en buen estado. “Esperamos que en la próxima media hora todos los usuarios hayan salido del centro”, ha señalado Morales.
Con la pala en la mano y repleto de barro, Morales ha aprovechado un descanso de los trabajos de achique para explicar que la tarde del domingo se desarrolló “con normalidad” en la residencia, sin grandes afecciones para los usuarios. “El problema vino después. Tras la tormenta vimos que salía agua por las arquetas y como medida preventiva decidimos subir a los usuarios a la planta primera. Eso facilitó mucho las cosas porque nadie corrió riesgo”, ha indicado.
Este lunes por la mañana, tras ver la intentada bajada del agua, se ha decidido trasladar a los usuarios. Es la zona baja de la residencia la que más afectada se ha visto. “La planta sótano es dónde se encuentran las instalaciones de cocina y lavandería y está afectada. No podemos dar servicio porque está inundada”, ha sostenido.
En concreto, los residentes han sido desplazados a los centros de Vitalia Huesca, Vitalia Expo, Vitalia Sierra de Guara y Vitalia Tauste.
