Los directores de servicios sociales "celebran" que Azcón pida la cofinanciación de la dependencia pero niegan "agravio" de Aragón respecto a otras comunidades

Sensación agridulce para los directores y gerentes de servicios sociales en Aragón con la reciente carta del presidente autonómico, Jorge Azcón, al ministro del ramo, Pablo Bustinduy. En un comunicado emitido este lunes, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales celebra que Azcón "se sume a la exigencia" de la cofinanciación estatal de la dependencia, pero recuerdan al presidente autonómico que "no existen motivos de agravio" respecto a otras comunidades. Además, los profesionales citan que Aragón se encuentra en el quinto lugar de los territorios que más financiación nacional reciben, 7,4 puntos por encima de la media.

"El presidente Azcón dice que la comunidad reclama 'desde hace tiempo' que 'la Administración del Estado asuma el 50% del coste de la dependencia'. Bienvenida sea esta reclamación, que es la que nuestra asociación viene exigiendo desde el comienzo de la implantación de la Ley", resumen en el comunicado, donde se achaca al Gobierno central de "M. Rajoy" un recorte de "4.000 millones de euros en la financiación a la dependencia". Los directores de los servicios sociales le recuerdan a Azcón que entonces, con Luisa Fernanda Rudi (PP) como presidenta, "no se expresó esa reclamación ni se quejó de los recortes, que dejaron la financiación estatal en un mísero 16%".

Avances y déficits

Los profesionales del sector reconocen a las administraciones "avances" en la gestión del sistema de dependencia, entre los que citan "agilidad en la resolución de los procedimientos, la prestación complementaria para cuidadores familiares o el incremento de financiación en el último ejercicio.

Señalan, también algunos "déficits" que han encontrado en la atención a dependientes en la comunidad. Por un lado, destacan que en el último presupuesto, Aragón es "la quinta comunidad que menos porcentaje financia en atención a la dependencia y la cuarta que menos invierte por persona potencialmente dependiente". También constatan que la atención en Aragón es "un sistema low-cost, con predominio de prestaciones y servicios de bajo coste, y con muy baja cuantía e intensidad". "Se refleja claramente en que el coste medio por beneficiario es el segundo más bajo de España, con 7.175 € en 2024, frente a la media de 8.592 del conjunto de comunidades", concluye el análisis.