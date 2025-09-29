Las empresas de Cuarte de Huerva valoran los daños tras la tormenta: "El barro no sale solo. Aquí nos quedan días y días de trabajo"

Una camiseta roja destaca sobre el marrón que ha teñido la calle Constitución de Cuarte de Huerva (Zaragoza). También su tinte pierde fuerza poco a poco, pues quien la viste se dedica con ahínco a limpiar el barro que la intensa tormenta de este domingo ha dejado en su lugar de trabajo. «El hierro, las gomas, los grupos de soldar... Todo eso seguramente ya no se pueda aprovechar», expone José Luis García, dueño de Morellón S.L., empresa dedicada a la carpintería mecánica.

José Luis se desplazó desde la capital aragonesa, donde vive, a su nave este domingo por la noche, una vez reabrieron los accesos a Cuarte de Huerva. Logró sacar su furgoneta y alguna herramienta de mano, pero no le dio tiempo a nada más. «Subía el Huerva muy fuerte», expone. A su lado, Carlos, trabajador de la empresa, y una vecina de María de Huerva que ha bajado a ayudarles limpian el barro. «Esto no sale solo, aquí quedan días y días de trabajo», sostiene José Luis.

El propietario de Morellón S.L. recuerda las tormentas que azotaron Zaragoza en 2023, que dejaron menos afecciones, y también en 2003. «Ahí acabábamos de montar el taller, y el agua subió muchísimo. Eso fue un destrozo», comparte.

Entonces, en el bloque situado frente a su nave se inundó el garaje, que esta vez parece haberse salvado del agua gracias a una pared puesta para frenar el paso de la tormenta. «Yo me tendré que inventar algo también, porque esta es ya la tercera vez...», piensa José Luis en voz alta.

Su voz se alza sobre el sonido de la excavadora que poco a poco avanza por la calle de la Constitución. Limpia montones de barro acumulados en las puertas de las naves, a las que este lunes se han desplazado los trabajadores sobre las 6.00 horas para realizar tareas de limpieza después de una madrugada en vela. «Las pérdidas son brutales. Es mucho, mucho, mucho dinero», subraya Verónica, trabajadora de Iniciativas Societarias, al mismo tiempo que la maquinaria retira kilos de ropa que el barro ha teñido de marrón y ha echado a perder.

La maquinaria retira montones de ropa de la nave de Iniciativas Societarias, en Cuarte de Huerva, este lunes. / Pablo Ibáñez

A Iniciativas Societarias se acerca una trabajadora de una empresa cercana, que ofrece toda su ayuda. «Estamos para lo que necesitéis», indica. Verónica lo agradece y sonríe, y explica: «Somos una central de compras y ahora tenemos que tirar todo». Tampoco han podido abrir al público el showroom que tienen en marcha. «Hay mucho destrozo», sostiene.

Y lo saben bien Blanca Martínez y su hija, que retiran el lodo de su empresa de decoración de eventos DappBaby. «Hemos venido esta mañana y esto era la guerra», sostiene Blanca. Trabajan también en valorar los daños que provocados por la tormenta. «Tenemos muchas pieza que hay que valorar, y no sabemos cuánto será, pero pérdidas tenemos seguro», afirma. La cabeza, puesta en «seguir adelante». «No nos queda otra. Aquí estamos: cuatro manos, dos cepillos y como podemos», dice.

Pero si en algo coinciden los trabajadores de Cuarte de Huerva es en que «quedan días de trabajo por delante». Lo cuenta Willliam Cabrera mientras escoba lodo en Disber, dónde también han comenzado las tareas de limpieza a las 6.00 horas. «Hoy estamos bajo mínimos. Por suerte, teníamos todo en altura (en estanterías) y no nos ha afectado a los productos», señala.

No ha sido tanta la suerte del Super Bazar de la plaza Huertos. Zhang regenta su puerta y controla los clientes que entran y salen. «Pregunto qué necesitan y me acerco yo a por las cosas porque está todo lleno de agua», explica. La mujer clama ayuda porque su marido está ingresado en el hospital y ahora está ella sola para hacer frente a una situación muy compleja. Mira con desesperación los pasillos de su tienda, encharcados. «Ha venido mi hijo a ayudarme, pero es mucho. No sé que puedo hacer para que alguien venga», comparte.

Limpieza de barro tras las tormentas en el Super Bazar de Cuarte de Huerva, este lunes. / Pablo Ibáñez

Zhang no estaba este domingo en la tienda cuando cayó la intensa tormenta. Ha sido este lunes por la mañana cuando se encontró con su tienda destrozada, y aunque de momento mantiene sus puertas abiertas, teme tener que estar cerrada toda la semana. «No sé qué hacer», relata agobiada. El cartel rojo de Super Bazar destaca sobre el marrón que ha teñido Cuarte de Huerva.