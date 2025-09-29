Una familia andaluza de influencers desvela cinco datos de Aragón que seguro desconocías

Una familia de influencers andaluces que viajan en camper, realizan rutas por España y dan consejos y tips no solo para los viajes, también para las propias furgonetas, ha elaborado una interesante lista de cinco curiosidades de Aragón que seguramente no conocías. Y lo mejor es que es solamente la primera parte.

El primer dato curioso que ofrece es que Atenas perteneció a la Corona de Aragón durante 70 años en el siglo XIV, cuenta mientras ofrece el reel imágenes del Partenón, el monumento más representativo de la capital griega.

El segundo es que el zaragozano Roque Joaquín de Alcubierre descubrió los yacimientos de Pompeya, Herculano y Estabia. Nació en Zaragoza en 1702 y falleció en Nápoles a los 78 años. Fue militar y después de ascender hasta el rango de mariscal de campo el rey de Nápoles, Carlos de Borbón, le encargó la tarea de buscar antigüedades sepultadas sobre las ciudades sepultadas por el Vesubio.

Tercero: el oscense Fidel Pagés Miravé, médico militar, inventó la anestesia epidural en 1921. El cuarto es que la primera vez que se elaboró chocolate en Europa fue en Aragón, concretamente en el Monasterio de Piedra, en Nuévalos, en 1534,

Por último, un dato que muchos aragoneses sí que conocen pero que fuera del territorio no es tan sabido y es que el aeropuerto de Teruel es el mayor centro industrial aeronáutico y de mantenimiento de toda Europa y además será la base para la creación de zeppelines estratosféricos que operarán a 20.000 metros de altura.