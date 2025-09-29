El Gobierno de Aragón prevé que los 60 millones del impuesto a la banca compensen nuevas rebajas fiscales

Los 60 millones que en principio corresponden a Aragón del impuesto a la banca compensarán los 50 de merma estimada en la recaudación de los nuevos beneficios fiscales anunciados por el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, en el debate del estado de la comunidad. El director general de Tributos, Francisco Pozuelo, ha destacado esas cifras en una comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes a petición del PSOE, cuyo portavoz, Óscar Galeano, ha incidido en que esas rebajas fiscales omiten la prudencia de los informes de la Airef, al no ser "nada progresivas" y beneficiar a un número muy pequeño de aragoneses que no llega siquiera al 1 por ciento.

En el debate la semana pasada, Azcón aseguró que si hay presupuestos en 2026 incluirán una bonificación del 99 % en Sucesiones para el Grupo II de parentesco -descendientes, ascendientes y cónyuges, que en la actualidad ya está bonificado en ese porcentaje en el caso de herencias de hasta 500.000 euros por persona-. También anunció aumentos en las deducciones por nacimiento o adopción y para familias numerosas y bonificaciones en los impuestos para la compra de vivienda nueva y usada y rebajas fiscales para personas con discapacidad.

Rebajas, ha dicho Galeano, que podrían implicar una merma en la recaudación de unos 50 millones "suponiendo, que es bastante suponer", que haya nuevos presupuestos en 2026. Además, el diputado socialista ha incidido en que deja de ser "maravillosa y necesaria" la deflactación del IRPF, porque no tiene "ningún tipo de continuidad", según los anuncios de Azcón.

En su intervención, el director general de Tributos ha destacado, ante el impacto de esos beneficios fiscales, que al margen del buen comportamiento que están teniendo distintos impuestos, Aragón recibirá unos 60 millones del impuesto a la banca, a su juicio "polémico desde cualquier punto de vista", entre otras cosas porque el criterio de reparto sea el PIB, lo que "favorece claramente" a algunas comunidades. Ha señalado, al respecto, que "no es que con esa recaudación se vayan a financiar determinados beneficios fiscales", pero sí da un margen "más holgado" para determinadas políticas fiscales.

En cuanto a los ingresos procedentes del Estado que sirvan para la formulación del techo de gasto y los presupuestos, ha concretado que las cifras son provisionales y parciales y que la información aportada por el Estado llegó a finales de julio, con las entregas a cuenta, sin desglosar por impuestos, de 5.267 millones de euros. A este importe se suma la liquidación positiva del sistema de financiación correspondiente a 2024, en concreto 214 millones de euros.

Para Pozuelo, "se hace muy complicado" ver el aumento del 6,5 % de las entregas a cuenta que asegura el Gobierno central, ya que al mezclar distintos impuestos y fondos del sistema de financiación, "objetivamente es muy difícil poder preparar unos presupuestos". Ha comentado además que el otro gran bloque de ingresos, de impuestos propios, cedidos, tasas y otros ingresos tributarios, estarán en una horquilla de 715 a 740 millones de euros, incluyendo el impacto de los beneficios fiscales que se pretenden introducir.