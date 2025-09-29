GranCasa abre una nueva etapa con Hablemos de Futuro: innovación, cultura y comunidad en Zaragoza

GranCasa vive un momento de transformación. El centro comercial zaragozano, gestionado por Sonae Sierra, ha renovado su propuesta con la llegada de nuevas marcas como Primark, Primaprix, Álvaro Moreno, Normal o Casa García, y con la ampliación de enseñas como Stradivarius, Parfois o Time Road, que han estrenado espacios más modernos y atractivos. Este proceso de reposicionamiento no es solo un cambio en la oferta comercial: es la confirmación de que GranCasa quiere evolucionar junto a la ciudad y convertirse en un espacio que acompañe a los zaragozanos en su día a día.

GranCasa siempre ha sido un punto de encuentro para la ciudad gracias a su ubicación en pleno corazón de Zaragoza y a su excelente conexión con el tranvía y el transporte público. Ahora, con su nueva etapa, quiere reforzar esa condición y abrirse a un papel más amplio: ser un motor económico, social y cultural que proyecte a la ciudad hacia el futuro.

Una iniciativa para acompañar el cambio

En este contexto nació Hablemos de Futuro, un ciclo de podcasts y encuentros gratuitos que arrancó el 25 de septiembre en la Plaza Central de GranCasa. La iniciativa reúne a voces de referencia en el ámbito empresarial, la innovación y el emprendimiento, con la intención de abrir un espacio de diálogo e inspiración en el corazón de Zaragoza.

“GranCasa siempre ha sido parte de la vida de los zaragozanos, pero hoy queremos ir más allá”, afirma Susana Betrán, gerente del centro comercial GranCasa. “Queremos ser un lugar donde se conecten marcas, empresas locales y ciudadanía; un punto de encuentro donde surgen ideas y se fortalecen los vínculos con nuestra comunidad. GranCasa ya no es solo compras: es innovación, ocio, cultura y futuro los 365 días del año”.

La elección del formato podcast y de encuentros presenciales responde a una tendencia clara: los consumidores ya no buscan únicamente espacios de compra, sino experiencias que les permitan aprender, inspirarse y compartir. Con Hablemos de Futuro, GranCasa quiere ofrecer precisamente eso: contenidos que trascienden lo comercial y que aportan valor a la comunidad local.

Voces que inspiran a Zaragoza

El programa ha reunido y seguirá reuniendo a perfiles muy diversos, todos ellos con un denominador común: compartir experiencias y reflexiones sobre los retos actuales del mundo empresarial y social. Por el escenario ya han pasado figuras como Mariano Barbed, vicepresidente de CEPYME Zaragoza, que subrayó la importancia de las pymes como motor de la economía local, o María Gómez, especialista en marca personal, que habló sobre autenticidad y propósito en el mundo empresarial.

Pero el ciclo continúa esta semana con nuevas citas abiertas al público. El jueves 2 de octubre, Luis Antonio Martín Nuez, presidente de AJE Zaragoza y fundador de la Academia de Inventores, compartirá su experiencia en la charla De inventor a empresario: un viaje para inspirar a nuevas generaciones. Ese mismo día, la gerente de GranCasa, Susana Betrán, presentará GranCasa: más allá de las compras. Cultura, ocio y experiencia los 365 días del año, una reflexión sobre el papel del centro en esta nueva etapa.

El viernes 3 de octubre será el turno de Javier Fernández Aguado, presidente de MindValue, escritor y referente en liderazgo, con la conferencia El arte de dirigir: lecciones de management que inspiran. A continuación, Marisa Felipe, coach y experta en desarrollo personal, abordará Liderar el cambio: avanzar en un futuro que ya está aquí. La jornada se cerrará con la clausura del ciclo y la presentación oficial de esta nueva era de GranCasa, de la mano de Susana Betrán.

Más allá de las compras

La programación de Hablemos de Futuro refleja la filosofía que GranCasa quiere transmitir en esta etapa: ser un espacio abierto, diverso y conectado con la sociedad. Cada invitado aporta un punto de vista diferente —desde la gestión empresarial hasta la innovación, pasando por el talento joven, la marca personal o el liderazgo—, pero todos coinciden en destacar la importancia de abrir nuevas vías de reflexión y aprendizaje en la ciudad.

Los días 2 y 3 de octubre se organizarán varias ponencias sobre emprendimiento e innovación en management / GranCasa

Este es precisamente el valor diferencial de GranCasa. Más allá de su oferta comercial, el centro quiere consolidarse como un lugar de experiencias, donde los zaragozanos puedan disfrutar de ocio, cultura y aprendizaje en un mismo espacio. Su vinculación emocional con la ciudad es un activo fundamental: generaciones de vecinos han hecho de GranCasa un lugar de encuentro, y ahora el reto es ampliar esa conexión ofreciendo también inspiración y futuro.

Una invitación abierta a la ciudad

Los encuentros de Hablemos de Futuro son gratuitos, se celebran en la Plaza Central y están pensados para que cualquier persona pueda acercarse y disfrutar de las conversaciones y charlas en directo. Es una invitación abierta a todos los zaragozanos: un recordatorio de que GranCasa está al servicio de la ciudad y de su gente, no solo como espacio comercial, sino como parte activa de su vida cultural y comunitaria.

Con esta iniciativa, GranCasa da un paso más en su reposicionamiento. Lo hace de la mano de Sonae Sierra, con una visión que combina innovación, sostenibilidad y compromiso con la comunidad. Y lo hace con un mensaje claro: GranCasa ya no es solo un lugar para comprar, es un espacio vivo donde se construye futuro, los 365 días del año.