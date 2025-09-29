La Aemet lo confirma: el 'Veranillo de San Miguel' asoma en Aragón tras las espectaculares tormentas

Los vecinos de Cuarte y María de Huerva vivieron este domingo por la tarde un episodio extraordinario tras una espectacular tormenta que convirtió algunas calles en ríos con un caudal capaz de desplazar incluso vehículos. El tremendo susto, con forma de granizo en algunos barrios, también llegó a Zaragoza donde según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se recogieron un total de 85 mm de agua desde aproximadamente las 18.00 horas.

Otra localidad zaragozana que sufrió los efectos de las tormentas fue La Almunia de Doña Godina con más de 50 mm. Las fuertes tormentas también dejaron huella en Teruel y Huesca. Por ejemplo, en Aínsa se recogieron casi 60 mm (59,5) y también llovió con fuerza en el Bajo Aragón con casi 40 mm en Alcañiz por los más de 32 de Teruel capital.

Después de este temporal, todos los aragoneses están pendientes de cómo será el tiempo en los próximos días. Mientras las lluvias seguirán siendo protagonistas en casi todas la comunidad este lunes, el 'Veranillo de San Miguel' ya asoma de cara a los próximos días con temperaturas que podrían ascender hasta los 30 grados.

Vuelve el calor para el Pregón

La predicción de la AEMET indica de la llegada de un anticiclón que va a traer cielos despejados a Zaragoza en las próximas horas. Las mínimas continuarán por debajo de los 13 grados hasta el sábado cuando se situarán por encima de los 15 grados.

Además, el día más caluroso coincidirá con el inicio de las Fiestas del Pilar. El día del Pregón, sábado 4, las máximas podrán alcanzar los 29 grados. Los termómetros volverán a bajar el domingo 5 debido a la entrada de cierzo por la noche. La caída será acentuada ya que las máximas bajarán hasta los 21 grados, pero la sensación térmica será inferior.

La predicción durante esta última semana de septiembre y primera de octubre será similar en el resto de Aragón con las temperaturas máximas por encima de los 20 grados incluso en el Pirineo. Teruel será la capital donde más amplitud térmica se registre. Y es que a partir del miércoles, según la predicción de la AEMET, las máximas en la capital turolense superarán los 25 grados rozando incluso los 30 el sábado y el domingo (28 y 29).

Cabe recordar que el Veranillo de San Miguel es un fenómeno, esperado por muchos, se refiere a un breve episodio de tiempo soleado y temperaturas agradables que suele producirse en torno al 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel.