María de Huerva lucha contra el barro: "Se nos ha levantado el suelo de casa y no tenemos luz"

Calles y calles pasadas por agua. Los vecinos de María de Huerva se dedican desde primera hora de la mañana e este lunes a limpiar el barro que las fuertes tormentas de este domingo ha dejado en sus casas. Entre ellas está Silvia Gracia, que con sus botas de agua puestas no deja de trabajar en limpiar su casa familiar. “Se nos ha levantado el suelo, que era nuevo del verano. y no tenemos luz”, comparte.

En imágenes | Así han amanecido María de Huerva y Cuarte tras las tormentas / PABLO IBÁÑEZ

Junto a ella está su madre Ana, a la que la tormenta le cogió en casa. “Puse una madera en la puerta pero el agua entraba de todas formas”, explica. Su hija Silvia acudió lo más rápido que pudo. “Mi madre no pudo llamar porque se fue la telefonía. Cuando llegué no pude entrar, el agua me llegaba por las rodillas. La casa tiene un acceso por atrás y entonces pude acceder”, recuerda, y subraya: “El agua nos entraba a chorros”.

Según explican los vecinos, el agua llegaba desde tres barrancos distintos, lo que provocó que se acumularan hasta 100 litros de agua por metro cuadrado, según los datos de la CHE. Y a los residentes, les pilló por sorpresa. “Estaba un poco negro, pero no pensábamos que iba a pasar esto. Fue en un cuarto de hora, y veíamos la calle que parecía el Ebro”, cuenta Teresa Monje desde su casa en Avenida Zaragoza, y añade: “Fue impresionante”.

Por suerte, el agua no ha inundado su casa y Teresa ha podido dormir en ella. Lo que sí sufrió, como otros de sus vecinos, fue un escape de gas. “Yo pensaba qué mal huele, y ya nos dijeron que no nos acercáramos”, dice. A su lado, Flore añade: “Nos avisamos unos a otros, nadie nos desalojó”.

Ambos cuentan que están sin luz en casa desde este domingo por la tarde. Por eso, han intentado reservar para comer en el mesón de María de Huerva, que indican que es uno de los pocos puntos en los que todavía hay electricidad, pero “está todo lleno y es imposible”.