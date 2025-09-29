Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: "Cuando nos echen no sabemos dónde ir"

El calor del verano ya se ha marchado y en cuanto empieza a bajar el sol aparece el frío. Las chaquetas empiezan a ser necesarias. Es miércoles, 24 de septiembre. Cuatro precarias chabolas construidas con palés, somieres y neumáticos yacen en mitad de un solar en el Portillo. Justo en esta parcela se levantará un edificio de 220 pisos de lujo con 20 plantas de altura. Babá, que vive en este asentamiento, uno de los tantos que hay en Zaragoza, lo sabe. Sabe que en algún momento se tendrán que ir porque las obras para reurbanizar esta pastilla no tardarán en empezar. Pero ese es un problema del futuro. Hoy departe tranquilamente con los que son sus compañeros en el día a día, personas que, como él, viven en una chabola a pocos minutos del centro de la capital aragonesa. "Cuida con el gato que pelea", ríe.

Babá es de Senegal pero lleva más de 20 años en España. A su lado está Jalal, que está de visita. Vivió en el asentamiento un tiempo, pero ahora está en un piso. Ninguno de los dos se ha extrañado de la llegada de un fotógrafo y un periodista porque antes han visto que llegaba Juan Fustero, presidente de la asociación vecinal Joaquín Costa-El Carmen. Le conocen porque se pasa por la zona con frecuencia para ver si puede echar una mano y dar conversación.

"Antes dormían en los alrededores de la nueva estación del Portillo (la del Cercanías). Aprovechaban todos los recovecos que hay para dormir ahí, pero luego abrieron estas vallas y se metieron aquí", cuenta Fustero.

Las vistas que hay desde este poblado chabolista son incómodas, ingratas. Reflejan con crudeza la desigualdad que existe en nuestra sociedad. Frente a los colchones en los que duermen cada noche estas personas se está rematando la nueva promoción de viviendas de Averly. El piso más barato cuesta 334.900 euros y de ahí saltan a los 420.000. Desde sus balcones se ven las chabolas y desde las chabolas se ve también el recién construido edificio residencial del paseo María Agustín. La vivienda más económica cuesta aquí 456.500 euros. Casi medio millón de euros para tener un piso con primeras calidades, piscinas y vistas a un poblado construido con maderas y chapas. Aunque esto último no lo pondrá en el anuncio de Idealista.

Owusu pasea por el entorno de la que es su casa. / JOSEMA MOLINA

En este asentamiento vivirán no más de 10 personas aunque el número fluctúa. Quienes están siempre y llevan ya tiempo son Owusu y Bea, un guineano y una polaca que han hecho de esta parcela su hogar. En cuanto ven que llega Juan acompañado por otras dos personas sacan sillas de su precario salón para atender a sus invitados y que puedan sentarse, aunque no saben ni quiénes son los que vienen.

Owusu lleva 23 años en España y Bea otros tantos. Él ha trabajado toda su vida, pero un accidente laboral no reconocido en un matadero le apartó del sistema. Vivía en un piso en la calle Conde Aranda, pero por problemas de convivencia tuvo que irse. Desde hace un año vive en una chabola en el Portillo que, dicho sea de paso, tiene muy bien cuidada. Ha dado forma a las plantas de la entrada para hacer bonito. Y tiene colgados varios cuadros que ha encontrado por la calle. "Me gusta mucho. ¿A que es bonito?", dice. Pocas veces pierde la sonrisa durante la hora y pico que dura la conversación.

Owusu reside legalmente en España. Para poder comprar comida recoge y vende chatarra, aunque ahora tiene un contrato y hasta final de mes trabaja en una empresa agrícola en Ejea de los Caballeros, hasta donde tiene que desplazarse cada día. "He intentado alquilar una habitación, pero a los dos no nos dejan ir. Y yo quiero estar con ella, la quiero ayudar", dice él.

Cada estancia de la casa está separada. En una chabola tienen el cuarto. En otra, la cocina. La enseñan contentos, como quien enseña su piso a los amigos cuando acaba de mudarse. El agua la traen en garrafas de una fuente cercana. No pasan miedo, dicen los dos. Si hace calor abren una ventana, explica él. Y si llueve, a veces se mojan. No hay más.

Hace algo más de un mes, cuando él estaba trabajando y ella estaba en casa se desató un incendio en el solar. "Ahí sí que me asusté porque tenemos butano para cocinar y pensé que iba a explotar", reconoce ella. Sospechan que el fuego fue intencionado para echarlos de ahí. No quieren porque no tienen nada mejor, pero saben que pronto comenzarán las obras en el Portillo y deberán marcharse. En este punto de la conversación es cuando Owusu tuerce el gesto por primera vez. Disimuladamente se seca los ojos con los dedos. "No sabemos donde iremos", dice.

Juan les ha venido a contar esta tarde que tiene una propuesta: que se vayan a vivir a una casa que tiene vacía en Farlete. "He llamado a un sobrino mío y me asegura que hay trabajo". Quedan en volver a verse un día de estos para cerrar el trato. Bea y Owusu sonríen algo incrédulos pero agradecidos.

Son las 19.15 horas. En una vieja radio a pilas colocada junto a uno de los cuadros que decoran el hogar de Owusu y Bea se escucha APT, de Rosé y Bruno Mars, una canción que sonó en la primera gala de la nueva edición de Operación Triunfo, ahora en emisión. Un recuerdo de que fuera de esta parcela hay vida. Pero para estas personas, todo lo que tienen en la vida está en esta parcela.