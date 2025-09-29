Los nuevos trenes Zaragoza-Pamplona se estrenan: 5.000 plazas semanales más y un viaje de 20 minutos menos

Los nuevos trenes de Renfe entre Zaragoza y Pamplona que recortan 20 minutos el tiempo de viaje han comenzado a circular este lunes. La compañía ha puesto en marcha nuevos servicios de Media Distancia en el corredor Zaragoza-Castejón de Ebro-Pamplona de lunes a viernes que supondrán, en total, un aumento de más de 5.000 plazas a la semana.

A las 6.05 horas de este lunes ha salido de la estación de Pamplona el primero de los nuevos trenes, que ha llegado a Zaragoza Delicias a las 7.48. Un viaje semidirecto, con paradas en Tafalla, Castejón y Tudela, que recorta 20 minutos el tiempo de viaje de otros servicios entre ambas ciudades y que permite ofrecer nuevas combinaciones para viajar desde Navarra hacia Barcelona, Madrid o Andalucía.

Además, este lunes también empieza a funcionar otro nuevo servicio entre Zaragoza (16.40 horas) y Pamplona (19.06) que antes solo circulaba los viernes y que ahora lo hará de lunes a viernes, y cuyo tiempo de viaje también será 19 minutos inferior. Este tren tiene parada, además, en Alagón, Cortes de Navarra, Ribaforada, Tudela, Castejón de Ebro, Villafranca, Marcilla, Olite y Tafalla.

Y los viernes se sumará a la oferta otro servicio semidirecto Zaragoza-Pamplona a las 20.00 horas. A estos trenes entre la capital aragonesa y la navarra se suman nuevos servicios entre Zaragoza y Castejón de Ebro, que mejoran la conectividad de numerosos municipios ribereños de ambas comunidades autónomas. Así, de lunes a viernes circularán dos nuevos trenes, uno por sentido, entre Zaragoza y Castejón que se sumarán a los ya existentes y que cubrirán una franja horaria no atendida hasta la fecha. Saldrán de Zaragoza Miraflores a las 9.17 horas y de Castejón de Ebro a las 14.23 y darán cobertura a los municipios aragoneses de Alagón, Gallur y Luceni y a los navarros de Tudela, Ribaforada y Cortes de Navarra.

Más plazas cada semana

En total, Renfe pone en marcha 20 nuevos servicios de Media Distancia cada semana en todo el corredor Zaragoza-Castejón-Pamplona, lo que supone más de 5.000 nuevas plazas semanales. Y presta estos servicios con una unidad 449, la más modera de su flota de media distancia y una de las de mayor capacidad (262 plazas). Se trata de un tren de cinco coches adaptado para personas con movilidad reducida y que dispone de zona para bicicletas, climatización, enchufes en los asientos y sistemas de información a bordo. El coche intermedio es de piso bajo y es totalmente accesible, ya que cuenta con rampa de accesos, señalización y mobiliario específico.