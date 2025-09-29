Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE federal cierra el expediente y restituye la militancia del concejal Alfonso Gómez Gámez

Fuentes del partido confirman que el expediente abierto tras mencionarse en los audios de Koldo García al concejal "Alfonso de Zaragoza" ha concluido que no hay ningún indicio de corrupción ni delito

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, en un reciente pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, en un reciente pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. / LAURA TRIVES

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El Comité Federal de Ética y Garantías del PSOE ha cerrado el expediente abierto a principios de verano al concejal de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, por aparecer en los audios que se hicieron públicos entre Koldo García, el asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Según fuentes socialistas, el Comité Federal de Ética y Garantías ha trasladado al propio Gómez Gámez el cierre del expediente, que implica directamente su restitución como militante al no encontrarse indicios de delito ni corrupción por su aparición en unos audios en los que simplemente se le mencionaba, sin que en las conversaciones hechas públicas se le implicara directamente con amaños de obras o cobros de mordidas, como se investiga en el caso Koldo.

El PSOE Aragón decidió suspender de militancia a Alfonso Gómez Gámez y al militante Alfonso Martínez al hacerse público que eran mencionados por Koldo García y Santos Cerdán. Desde entonces, el pasado 14 de junio, Gómez Gámez dio un paso atrás como número 2 del partido en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde ha seguido trabajando y participando en los plenos y comisiones municipales, pero sin ostentar la portavocía adjunta de Lola Ranera. Desde el primer momento Gómez Gámez defendió su honorabilidad en este asunto, pero optó por apartarse para evitar mayores problemas al grupo municipal socialista.

