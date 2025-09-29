El PSOE llevará el trasvase a las Cortes tras "los aplausos de la traición de Azcón"

El PSOE presentará una propuesta de resolución sobre la oposición al trasvase del Ebro en el debate del estado de la comunidad de este próximo jueves, en la que será la última sesión parlamentaria del debate de política general de Aragón. Así lo ha anunciado la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Leticia Soria, que ha reprochado que el PP no haya incluido este tema en sus propuestas de resolución después de los "aplausos de la traición", ha dicho, del presidente Jorge Azcón, este domingo en Murcia, ante las palabras de Alberto Núñez Feijóo pidiendo "llevar agua de donde sobra adonde no la hay" en el cónclave de los populares este fin de semana en Murcia.

"El PSOE presentará una propuesta de resolución sobre este tema y el PP, impepinablemente, tendrá que posicionarse. Asistimos este domingo a los aplausos de la traición. El señor Azcón, cuando tiene que posicionarse en favor de los intereses de Aragón frente a su líder, se achanta, se queda mudo. Pero pese a ese empequeñecimiento del señor Azcón frente a Feijóo, va a tener que posicionarse finalmente", ha recalcado la socialista.

"La imagen de ayer de Azcón va a pasar desgraciadamente al recuerdo de todos los aragoneses, va a pasar a la historia, porque vimos al señor Azcón aplaudiendo a Feijóo cuando se estaba refiriendo a los travases. Demostró que no tiene ninguna empatía por los aragoneses, pero que entiende a los murcianos y murcianas", ha afeado la socialista. "No sé qué estará pensando el sector agrario aragonés", se ha preguntado.

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, en el debate del estado de la comunidad. / CORTES DE ARAGÓN

El PP responde: "En Aragón no sobra agua; faltan infraestructuras"

La respuesta del PP ha sido inmediata. Su portavoz parlamentario, Fernando Ledesma, ha señalado que por el PSOE ha comparecido "Leticia Soria en lugar de Marcel Iglesias, como estaba previsto, porque fue su padre el que defendió, peleó y votó a favor de un trasvase del Ebro a Cataluña. Entiendo que el señor Iglesias no haya querido salir a desdecir a su padre", ha reprochado Ledesma. "Le honra esa defensa de su padre antes que dejarlo vendido públicamente", ha llegado a decir.

Además, el portavoz del PP ha afirmado que los populares sí que han registrado una proposición no de ley para rechazar "cualquier trasvase del Ebro". "Convendría que la señora Soria escuchase nuestras ruedas de prensa antes de salir", ha denunciado el portavoz popular.

En la propuesta de resolución del PP, se señala que "en Aragón no sobra agua; faltan infraestructuras", y pide que se construyan las obras contempladas en el Pacto del Agua, "esas que el PSOE ya no quiere hacer o está recortando". Además, reclaman también que se modifique el plan hidrológico para "recuperar esas 30 obras de infraestructuras hídricas más pequeñas" y que "aceleren las obras que llevan más de 20 años de retraso en Aragón".

"Quiero dejar claro que el PP rechaza cualquier trasvase del Ebro. Y no solo el PP; también las Cortes de Aragón lo han hecho en esta legislatura y en el pasado. La posición del PSOE no guarda coherencia", ha denunciado Ledesma. "Lo hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrástica y lo volveremos a decir: en Aragón no sobra agua, lo que faltan son infraestructuras para atender nuestras necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de actividades sociales y económicas de nuestra comunidad que permitan vertebrar el territorio", ha insistido.

Y ha recordado que el Estatuto de Autonomía, ley orgánica aprobada por el Congreso de los Diputados, establece el principio de "prioridad" en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro para Aragón, y una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para la comunidad.

El portavoz del PP, que no ha hecho referencia a los aplausos del presidente de Aragón cuando Feijóo hablaba de trasvases, ha considerado que el PSOE "intenta coger aire y sacar la cabeza" del "ahogamiento al que los está sometiendo Pedro Sánchez y Pilar Alegría". "El PSOE ha sido el único partido que ha aprobado y votadoun trasvase de agua del Ebro a Cataluña", ha zanjado.