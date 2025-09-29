Samca lanza 100 hectáreas de suelo con su nueva terminal ferroviaria de Tamarite

El sector logístico de Aragón cuenta con un nuevo activo de primer orden en la comarca altoaragonesa de La Litera. Se trata de la terminal intermodal de mercancías LiteraTIM, ubicada en el apartadero ferroviario de La Melusa, en Tamarite de Litera (Huesca), que ha sido inaugurado este lunes por el Grupo Samca, que ha promovido el proyecto en las instalaciones propiedad de Adif que se adjudicó en concurso público.

LiteraTIM, promovida a través de la sociedad Terminal Intermodal Monzón (TIM) -formada por el Grupo Samca, los puertos de Barcelona y Tarragona, y el Grupo Renfe-, potenciará la competitividad de sectores estratégicos de Aragón como el cárnico, el forrajero y el de cultivos herbáceos. Con cerca de un millón de metros cuadrados (100 hectáreas) de suelo disponible, la plataforma ofrece un espacio idóneo para la implantación de nuevas iniciativas industriales y logísticas, fomentando el crecimiento económico y la generación de valor en la región.

15 años de trayectoria

La puesta en marcha de este complejo, ya plenamente operativo, cierra el círculo de un conglomerado logístico agrupado bajo la denominación social TIM y complementa a la plataforma que opera Samca hace más de 15 años en Monzón (Huesca), actualmente la única del territorio nacional que aglutina tres actividades distintas: contenedor dry (TIM), contenedor reefer (termoTIM) y mercancía a granel (agroTIM).

La inauguración de LiteraTIM ha reunido a un amplio número de representantes institucionales, entre los que se encontraban el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán; o la alcaldesa de Tamarite de Litera, Sandra González. En el acto han participado también el presidente del Samca, Javier Luengo; y el director del área logística del grupo, Daniel Larriba.

También han participado el director de la TIM, José Antonio Ramos; los presidentes de los puertos de Barcelona y Tarragona, José Alberto Carbonell y Santiago Castellá respectivamente o el director de Desarrollo de Negocio de Renfe Mercancías, Julián Mata, así como responsables de las principales empresas agroalimentarias del entorno. Estaba prevista la asistencia al acto del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, pero no ha podido acudir a la cita debido a un cambio de agenda, ya que ha decidido visitar las zonas afectadas por las intensas tormentas registradas este domingo en Zaragoza.

Durante su intervención, el presidente del Grupo Samca, Javier Luengo, ha recordado que “LiteraTIM es mucho más que una nueva terminal intermodal, es un proyecto independiente fruto de la colaboración público-privada, una apuesta por el transporte ferroviario especializado y sostenible y una puerta abierta al futuro con cerca de un millón de metros cuadrados de suelo propio para la implantación de nuevas iniciativas industriales y logísticas que quieran instalarse, crecer y generar valor aquí”.

Sectores estratégicos, sostenibilidad y tecnología

LiteraTIM refuerza dos pilares claves de la economía aragonesa como son la logística y la agroalimentación, que van a ver mejoradas sus capacidades de eficiencia e internacionalización gracias a la puerta abierta al mundo que suponen las conexiones directas con puertos como los de Tarragona, Barcelona o Bilbao.

La terminal contribuirá notablemente a la descarbonización del transporte, evitando cada año la circulación de más de 25.000 camiones y la emisión de 5.000 toneladas de CO2. Si se consideran en su conjunto el funcionamiento de todas las terminales de TIM en Tamarite de Litera y Monzón, la reducción del tráfico de camiones asciende a 71.500 al año y la emisión de toneladas de CO2 evitada es de 14.100.

El proyecto, que fue declarado Inversión de Interés Autonómico de Aragón por el Gobierno de Aragón en 2022, ha requerido una inversión de 4 millones de euros para actualizar completamente el apartadero ferroviario. Con ello, la inversión acumulada hasta ahora en la iniciativa TIM y todas sus terminales logísticas asciende a 24 millones de euros.

Además de propiciar la creación de 15 nuevos puestos de trabajo directos, LiteraTIM va a ser un factor decisivo de promoción de empleo indirecto que hará posible la llegada de nuevas empresas a su entorno. El número total de empleos generados por las terminales de TIM superará los 250, de los que 48 serán directos.

Instalaciones de última generación

LiteraTIM actúa como punto de unión entre el transporte ferroviario y el realizado por carretera de última milla. Con 18.000 metros cuadrados de superficie total y una capacidad operativa máxima de siete trenes diarios, dispone de una capacidad de almacenamiento de 600 UTIS, 84 de los cuales son para contenedores frigoríficos, lo que ofrece una gran ventaja para la industria agroalimentaria y en particular para la de productos cárnicos al garantizar que se mantiene en todo momento la cadena de frío.

La terminal dispone además de habilitación aduanera ADT (Almacén de Depósito Temporal) y LAME (Local Autorizado para Mercancías de Exportación) y la terminal está dotada de la última tecnología, presente por ejemplo en una completa automatización y digitalización de los principales procesos.

TIM, con sus 3 terminales (TIM, agroTIM y literaTIM), engloba una superficie total de 118.000 metros cuadrados, con una capacidad operativa de hasta cuatro trenes simultáneos y 139.200 UTIS de gestión máxima anual, lo cual le sitúa dentro del top 10 de las grandes terminales de este país en tráficos marítimos y hace de ella la única con posibilidad para tráficos multiproducto, contenedores y graneles.