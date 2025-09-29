Sánchez Quero denuncia "falta de coordinación" en las tormentas y Bermúdez de Castro le pide que "no haga política de barra de bar"

La Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han vuelto a chocar este lunes por la gestión de las emergencias relacionadas con las recientes tormentas que han inundado varios municipios de la Comarca Central. La DPZ, liderada por el PSOE, ha afeado a la DGA "la falta de coordinación" en la respuesta a los municipios. Desde el Gobierno de Aragón, que lidera el PP, han replicado a la institución provincial que se deje de hacer "política de barra de bar" con la respuesta a situaciones como la vivida este domingo en localidades como Cuarte de Huerva, María de Huerva o Santa Fe.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha recorrido varios municipios afectados este lunes. En esta visita, el jefe de la diputación provincial ha aludido al consejero Roberto Bermúdez de Castro, responsable de Interior, al que ha pedido "urgencia para avanzar en la creación de un consorcio de bomberos". Sánchez Quero ha puesto a "entera disposición" a la institución que preside, mientras ha recordado que es competencia de DGA la gestión de Protección Civil.

Igualmente, el presidente provincial ha criticado “la falta de coordinación” entre las instituciones cuando el objetivo que persiguen es siempre el mismo, atender a los ayuntamientos. Por ello, Sánchez Quero va a enviar una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, “para ver cómo nos podemos coordinar mejor de cara a las siguientes actuaciones que hayamos de acometer”.

La respuesta del Gobierno de Aragón no ha tardado en llegar. Fuentes del Ejecutivo autonómico han recordado que durante la tarde del domingo, el 112 realizó 170 llamadas al Centro Coordinador de Bomberos de DPZ. Estas comunicaciones estaban relacionadas con 70 incidentes. El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha rechazado las declaraciones emitidas por Sánchez Quero y ha pedido que no se utilicen las emergencias para "hacer política de barra de bar".

Además, el 112 desmiente que se haya producido una reunión oficial a la que no se haya invitado al presidente de la institución provincial, según citan fuentes del Gobierno autonómico. La única reunión oficial ha sido el CECOP de las 12.00 horas. Desde el Gobierno de Aragón se asegura que "el presidente Sánchez Quero no ha asistido pese a haberlo anunciado".

Octavio López (DGA) destaca "la coordinación"

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se ha desplazado a la zona afectada en mayor medida por la tormenta que este domingo por la tarde provocó inundaciones en diferentes municipios de la ribera del Huerva y allí ha destacado la colaboración institucional, la pronta activación de la emergencia y los medios dispuestos para hacer frente a los afectos de la tormenta.

"Lo primero que hay que destacar es que los sistemas de alerta se activaron en tiempo y forma, lo que permitió que la población estuviera advertida y preparada, gracias a lo cual y al buen hacer de la población, no hay que lamentar daños personales", ha destacado López. Por otra parte, el consejero de Fomento ha destacado "la colaboración entre las diferentes instituciones a la hora de activar los recursos humanos y materiales necesarios para devolver la normalidad a los municipios afectados lo antes posible". En este sentido, López ha remarcado que el Gobierno de Aragón está aportando un dispositivo formado por 150 personas, seis autobombas y maquinaria pesada de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras para acelerar la limpieza de calles y viales que han quedado cubiertos por el barro y la grava arrastrada por el agua.

En respuesta a las declaraciones del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza en las que aseguraba a primera hora de hoy que echaba en falta más coordinación entre instituciones, López ha respondido que "no es momento de discusiones estériles entre los responsables políticos, sino de cumplir los objetivos" y, como prueba de esa coordinación, ha puesto de ejemplo la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Cadrete con alcaldes y técnicos de los municipios afectados en la que han estado presentes tanto Sánchez Quero como el propio consejero de Fomento del Gobierno de Aragón. "El Gobierno de Aragón se caracteriza a nivel nacional por ser uno de los Gobiernos de mayor eficacia, de mayor solvencia y de mayor capacidad para solventar este tipo de incidencias", ha cerrado López.