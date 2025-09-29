Siguen las afecciones tras la tormenta en Zaragoza: el Colegio Británico suspende las clases presenciales

El Colegio Británico de Aragón ha tenido que suspender las clases presenciales como consecuencia de los daños provocados por la tormenta que causó estragos este domingo por la tarde en Zaragoza y toda su área metropolitana.

Según han confirmado desde el centro privado, la dirección optó por suspender las clases presenciales al no poder garantizar la llegada al colegio, aunque se están desarrollando "con total normalidad" las clases en todas las etapas, desde Infantil, y en formato 'online'.

"En el centro tenemos todas las herramientas para poder impartir clases 'online' y es lo que decidimos ayer ante las dificultades de acceso y los cortes al tráfico en la rotonda de Cuarte de Huerva", han explicado fuentes del colegio privado bilingüe.

A pesar de la importante tromba de agua que dejó calles anegadas, desde el Colegio Británico de Aragón han concretado que "no ha habido daños de ningún tipo en el centro", y que la decisión se adoptó, únicamente, por las dificultades de acceso. Así, con los equipos de emergencia ya trabajando en la zona, esperan poder retomar la presencialidad de las clases a partir de este martes.

El puesto de mando del 112 de Aragón ya se ha instalado en Santa Fé (Cuarte). / GOBIERNO DE ARAGÓN

El Puesto de Mando Avanzado, ya instalado en Santa Fé

Por otro lado, avanzan las labores de valoración de daños y recuperación del entorno tras la tromba de agua que dejó más de 74 litros por metro cuadrado acumulados en 24 horas en Zaragoza, Fuentes del Gobierno de Aragón han informado de que ya se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado en la gasolinera Shell de Santa Fé (Cuarte de Huerva), desde se coordina el dispositivo del Gobierno de Aragón para la resolución de las incidencias generadas por el episodio de tormentas registrado en la tarde de ayer.

Los trabajos, llevados a cabo por INFOAR, se centran en la retirada de lodos, el achique de garajes y el restablecimiento de las carreteras afectadas. Asimismo, participan en estas labores las máquinas del Departamento de Fomento del Ejecutivo aragonés.

En el operativo de este lunes colaboran también los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Diputación Provincial de Zaragoza, la Policía Local de Zaragoza y de Cuarte de Huerva, la Guardia Civil, el 061, la Policía Nacional adscrita al Gobierno de Aragón, trabajadores sociales de la Comarca Central, así como las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil del 4º Eje, Bajo Huerva y Bajo Gállego. A ellos se suman técnicos de compañías eléctricas que trabajan en la recuperación del suministro tras diferentes cortes de luz.