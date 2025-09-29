La USJ impulsa por segundo curso consecutivo el programa STEM Talent Girl en Aragón

La Universidad San Jorge (USJ) impulsa por segundo curso consecutivo STEM Talent Girl, un programa de promoción de fomento de las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Fundación ASTI que busca contribuir activamente a reducir la brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ámbitos donde las mujeres continúan siendo minoría.

El programa, sin coste económico para las alumnas, se desarrolla durante ocho meses fuera del horario escolar y está destinado a alumnas de la comunidad autónoma que estén cursando ESO, Bachillerato, FP o estudios universitarios.

STEM Talent Girl se estructura en tres subprogramas diseñados en función de la edad y necesidades formativas. Por un lado, STEM for Her, para estudiantes de ESO, con el objetivo de ayudarles a descubrir sus talentos, eliminar sesgos y orientar su formación hacia áreas científico- tecnológicas con alta empleabilidad; Mentor Women, destinado a alumnas de Bachillerato, que les ofrece orientación personalizada para decidir su futuro académico y profesional; y Real Work, para universitarias, que las conecta con empresas líderes y les ayuda a dar el salto al mundo laboral.

Además, el programa cuenta con una red de mentoras formada por profesionales STEM de distintos ámbitos que guían a las participantes a través de charlas inspiracionales, sesiones de mentoring, actividades prácticas, visitas a su empresa e incluso desarrollando junto a la alumna su propio proyecto de investigación.

Una década de experiencia

STEM Talent Girl nació hace diez años y ha formado ya a más de 8.000 niñas de toda España. Tiene 14 sedes físicas en Madrid, Castilla y León, Málaga y Valencia, además de Zaragoza, así como una sede online para las alumnas que residen en otras provincias.

Asimismo, cuenta con un aula virtual donde las jóvenes y sus familias pueden visualizar e inscribirse a las distintas actividades o hacer seguimiento de sus progresos.

Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de octubre y las plazas son limitadas. Para formar parte del programa, las alumnas deben escribir una carta de motivación donde tienen que explicar por qué quieren ser una "talent girl" y enviarla junto con su solicitud a través de 'www.talent-girl.com'. Las alumnas seleccionadas comenzarán el curso en octubre.