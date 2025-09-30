Más de 2.000 jóvenes de Zaragoza en la feria Jobfest: "Hablas directamente con la empresa y ven tu interés, hay más posibilidades de encontrar empleo"

La cola de jóvenes que rodea la Cámara de Comercio de Zaragoza llega casi a los dominios de la sala Multiusos de la capital aragonesa. Es media mañana de un martes, no hay fútbol ni fichajes en una Romareda de la que solo sale el ruido de las obras. Sin embargo, cientos de jóvenes hacen fila para entrar al emblemático edificio en busca de su primer empleo, de un nuevo trabajo donde desarrollarse o de sus primeras prácticas en el sector en el que se han formado. Jobfest ha abierto sus puertas este martes durante cuatro horas para que empresas y veinteañeros zaragozanos crucen sus caminos, quien sabe por cuanto tiempo.

En las manos de todos los jóvenes aragoneses esperan decenas de folios dentro de las carpetas. Un currículo, con fotografía, estudios y habilidades personales, con el que convencer a una de las casi ochenta firmas que han establecido un puesto en la feria. Ellos buscan un modo de emancipación, "el primer trabajo", "algún curro con el que sacar algo de dinero para el curso". Ellas, las empresas, "el talento joven, que hay mucho en Zaragoza" y "los nuevos perfiles con los que adaptar a la firma a la nueva realidad tecnológica".

Uno de los que quiere formar parte de esa transformación que atraviesa a las empresas de todos los sectores es Javier Sancho. Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, hace bien poco dio un vuelco a su vida. "Decidí dar un cambio hacia la programación", admite este zaragozano, que reconoce que hizo "un bootcamp" y ahora se encuentra "buscando prácticas o un primer empleo". Las prioridades para Sancho son claras: "Me interesa cualquier perfil relacionado con empresas tecnológicas". Una propuesta que amplia a firmas fuera de ese gran sector, "pero que tengan un buen departamento de desarrollo tecnológico".

Sancho tiene razones para presentarse a unos trabajos sobre otros y motivos para estar presente en Jobfest. "Puedo hablar directamente con una persona de la empresa, que ve el interés que pones", resume este zaragozano, que en apenas un paseo por la feria ya ha encontrado un truco para ser visto con mejores ojos: "Luego tienes que mandar el curriculum por correo, pero si pones que has estado aquí y que has charlado con algún responsable, tienes más posibilidades de conseguir ese puesto de trabajo".

JAIME GALINDO

Otra de las cientos de jóvenes que ha paseado este martes por la Cámara de Comercio de Zaragoza es Francis Gamboa. De primeras, la idea de una feria de empleo "encanta" para esta estudiante: "Hay más oportunidades para los jóvenes y es una cita súper interesante". Para Gamboa, el evento va más allá del encuentro entre estudiantes o con las empresas, porque "permite desarrollar a la gente en diferentes ámbitos, al hablar con sectores como logística o tecnología". Para ella, "estas acciones impulsan la economía y el trabajo".

Dedicada a la administración contable, Gamboa también quiere encontrar un nuevo trabajo en el que la tecnología tenga un peso relevante. "Me interesaría unir la contabilidad con la tecnología para poder automatizar los procesos que ya existen y ver cómo se puede mejorar, aportar ese granito de arena para que la empresa funcione mejor", concreta la joven.

Como otros tantos estudiantes que han acudido a la cita, Gamboa reconoce las ventajas que aportan las ferias y aprecia errores en los procesos de selección en páginas web, cada vez más habituales. "Los portales de internet son siempre muy automáticos y pueden cerrar puertas", opina la joven estudiante, a punto de iniciar una nueva conversación con otra de las firmas presentes: "Hay una relación personal con la empresa en estos eventos, por lo que hay más oportunidades".