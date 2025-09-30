El barro empieza a ser historia en las calles de María de Huerva: “Aunque el colegio no se ha suspendido hemos venido a limpiar”

Fue un lunes de botas, de escoba, de máquinas, de barro. Y el trabajo dio sus frutos. Este martes por la mañana reina la calma en María de Huerva, y en la calle Cuarte se escuchan los últimos palazos de vecinos que todavía eliminan restos de lodo. El trabajo principal está ahora dentro de la casas y garajes, donde los residentes más afectados trabajan en valorar los daños y recuperar su normalidad.

En la calle Cuarte, cuatro chicas jóvenes de entre 14 y 17 años visten monos blancos y botas de agua. Son Elena, Paula, Daniela y Miren, que por segundo día priorizan la limpieza de las calles a las clases. “El colegio no se ha suspendido, pero hemos venido a limpiar”, explica Elena, que añade: “Lo importante es ayudar aquí”.

“Ayer llegamos a las 8.30 horas y estuvimos hasta las 19.30 horas, encharcadas de barro y con mucho frío”, cuenta la joven. Su trabajo fue quitar lodo con palas. “Y hoy, otra vez”, añade Paula.

Aragón desactiva la fase de alerta

Aragón ha desactivado este martes la fase de alerta por tormentas una vez que el tiempo ha mejorado y las previsiones de la Aemet en la comunidad son positivas. En cualquier caso, el Puesto de Mando Avanzado continúa operativo en la zona de Cuarte y María de Huerva, donde siguen trabajando sin descanso todos los operativos y brigadas desplazados hasta el lugar. Así lo ha comunicado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del CECOP celebrada en la Sala de Crisis del 112 esta mañana.

Pese a que la situación tiende a la normalización, las tareas de limpieza de calles y garajes podrían durar "dos o tres días" hasta recuperar una situación de normalidad. "En Cuarte de Huerva estamos trabajando en dos zonas. Una pegada al río, donde hay varias urbanizaciones en las que el agua entró. Y la otra entre Cuarte y Cadrete, en Santa Fe, donde se está trabajando de forma intensa", ha indicado Bermúdez de Castro.

"En Cadrete, en una zona donde el Huerva forma un meandro, también se está actuando, mientras que en María de Huerva las brigadas están ahora limpiando un parking donde había entrado mucha agua y en varias calles", ha añadido.