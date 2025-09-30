La autovía A-22 ve la luz 25 años después con la inauguración del tramo Huesca-Siétamo

La provincia de Huesca cerrará este miércoles una de sus obras más largas y polémicas en materia de infraestructuras. Con la inauguración oficial del tramo entre Huesca y Siétamo, la autovía A-22 que conecta la capital oscense y Lérida quedará por fin completada en su totalidad después de que hayan transcurrido 25 años desde la planificación inicial y 20 desde las primeras obras. Un periodo excesivamente prolongado para un corredor de 110 kilómetros.

Hasta siete gobiernos de España y 12 ministros de Fomento o Transportes han pasado desde que en el 2000 se puso sobre la mesa el trazado inicial. El corte de cinta, presidido por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, pondrá así fin a dos décadas y media de trámites, litigios, paralizaciones y reclamaciones ciudadanas que han marcado el desarrollo de esta carretera, uno de los grandes ejes viarios del Alto Aragón.

El último tramo: retrasos y sobrecostes

La apertura del último tramo, de 12,8 kilómetros, verá la luz tras siete años de obras. Supone eliminar uno de los principales puntos negros de la red viaria aragonesa: el enlace entre Huesca y Siétamo, hasta ahora resuelto por la antigua N-240, ha sido escenario de un tráfico denso y una elevada siniestralidad.

El nuevo trazado incluye 16 estructuras singulares -viaductos sobre los ríos Botella y Flumen, pasos inferiores, muros de escollera y una pasarela de madera-, además de la duplicación de parte de la ronda norte de la ciudad y enlaces que mejoran la accesibilidad hacia Loporzano y el Somontano. El presupuesto final se ha disparado hasta los 61,5 millones de euros, muy por encima de los 46,8 previstos en la adjudicación de 2018.

El recorrido hasta llegar aquí ha sido accidentado. Las primeras obras de la A-22 se inauguraron en 2008 con la variante de Monzón y fueron abriéndose tramos sucesivos hasta 2012. Pero la crisis económica y los recortes presupuestarios ralentizaron el avance de la infraestructura, dejando incompleto el tramo de acceso a Huesca.

El contrato de la última fase no se formalizó hasta 2018, y desde entonces la ejecución acumuló retrasos, con plazos que se alargaron de los 36 meses iniciales a más del doble. A ello se sumaron recursos judiciales, complicaciones ambientales y conflictos en las expropiaciones, que convirtieron este tramo en un auténtico calvario administrativo.

Una infraestructura largamente demandada

Las polémicas no han faltado. La Audiencia Nacional llegó a pronunciarse sobre aspectos del proyecto, mientras que ayuntamientos y colectivos locales denunciaban la demora y exigían soluciones urgentes. En paralelo, las Cortes de Aragón aprobaron en varias ocasiones declaraciones institucionales unánimes instando al Gobierno central a concluir la autovía. La presión social estaba alimentada por el goteo de accidentes en la N-240, considerada una vía obsoleta para el volumen de tráfico que soportaba y foco constante de protestas vecinales.

Con la apertura de este miércoles, el Alto Aragón respira aliviado, aunque no se olvidan los más de 25 años de espera. Para el tejido empresarial, la autovía abre una ventana de oportunidades al facilitar la salida hacia Cataluña, con la que la provincia de Huesca guarda estrechos lazos económicos y comerciales, así como conectar con el eje del Ebro y mejorar la competitividad de polígonos industriales como los de Barbastro, Monzón o Binéfar. Para los vecinos, supone también una mejora en la calidad de vida, al reducir tiempos de viaje y, sobre todo, riesgos en los desplazamientos cotidianos.

El acto de inauguración tiene además un fuerte componente político y simbólico. El Gobierno central reivindica el esfuerzo inversor y la culminación de una infraestructura largamente demandada, mientras que desde Aragón se insiste en que el ritmo de ejecución fue desesperadamente lento. En la provincia de Huesca, donde las quejas por la falta de inversiones ferroviarias y la debilidad del AVE siguen vigentes, la finalización de la A-22 se interpreta como un triunfo parcial más que un regalo ministerial.

La autovía Huesca-Lérida ya es una realidad, pero deja tras de sí un debate recurrente en Aragón por la lentitud de las grandes infraestructuras que dependen del Estado, ya sea con unos u otros gobiernos. La comunidad afronta una agenda significativa de infraestructuras aún por concluir o poner en marcha. En el caso de Huesa faltan por concluir dos enlaces esenciales para sus comunicaciones por carreteras, como los tramos Lanave-Sabiñánigo, en la A-23, y Puente la Reina-Fago, en la A-21 (Jaca-Pamplona).