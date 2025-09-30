De ayudar en la dana de Valencia a ver su casa de María de Huerva arrasada por el barro: "Es muy triste que no aprendamos de los errores"

Un suspiro; una sonrisa triste; una historia que se repite. Las pisadas marrones de Fernando Aliaga quedan marcadas en el suelo de su vivienda de María de Huerva (Zaragoza), aquella que antes fue de sus abuelos y luego de sus padres. "¡Ay, Dios!..", exhala. La tormenta que este pasado domingo descargó sobre el municipio ha devuelto a su cabeza una imagen que hace treinta años se le quedó grabada y que con tesón ha intentado evitar que se volviera a repetir: su casa, la de su familia, destrozada por las lluvias. "Es muy triste que no aprendamos de los errores", reflexiona. A él ha vuelto la sensación que tuvo en octubre del año pasado, cuando acogió en su trabajo, un hotel en la Puebla de Farnals (Valencia), a voluntarios y afectados por la dana que terminó con la vida de cientos de personas. "Ay... ¡Dios!", repite.

Fernando entra y sale de su portal, el número 10 de la calle Cuarte, bajo la atenta y cuidada mirada de su madre, Ana María Teresa Picapeo. Es ella la que el tormentoso domingo estaba en la casa, ahora destrozada por las intensas lluvias. Las principales afecciones están en su cocina, todavía decorada con charcos marrones, la sala de estar y la zona del jardín. "(El agua) ha entrado por debajo de los cimientos de casa y ha reventado el suelo de todo el salón", concreta.

Sillas de la casa de María de Huerva de Fernando bañadas en barro. / Rubén Ruiz

Porque aunque la intensidad no fue tanta como la dana valenciana, el afectado cuenta que en el salón se acumularon "40 o 50 centímetros" de agua. "Era como una fuente", apunta. Fernando se mueve por su casa y, mientras con cuidado trata de no resbalarse, asegura que las afecciones podrían haber sido mucho menores tanto en su vivienda particular como en María de Huerva en general.

Y lo desgrana. Fernando retrocede cerca de treinta años, cuando María de Huerva ya sufrió una riada que arrastró coches y viviendas. Tras aquella catástrofe se hizo una obra con la que se pusieron distintas tuberías para que recogiera el agua procedente del barranco de La Muela, el mismo que este pasado domingo llevó a que el agua cayera con especial fuerza en los municipios de la ribera del Huerva. "Aquella obra se hizo mal", asegura tras indicar que los tubos no se pusieron de la forma correcta y después se edificó en zona inundable. Por eso, señala Fernando, lo ahora sufrido "era algo que podía suceder". "Ha vuelto a pasar. No aprendimos", lamenta.

La lección tampoco pareció valer a su vecino, según subraya Fernando. Es a su falta de responsabilidad a la que achaca gran parte de las afecciones que la tormenta de este pasado domingo han dejado en su casa, que tiene más de 90 años. El afectado explica que el residente de al lado tiene un corral pegado al muro que delimita ambas casas que hace "efecto de presa".

Charcos de barro en la cocina de la casa de Fernando, en María de Huerva. / Rubén Ruiz

Es precisamente esta pared, que concreta que "se llama mediada" al ser compartida entre ambas viviendas y pertenecer mitad a un propietario y la otra mitad al otro, la que destrozó la riada de hace treinta años. Fernando y su padre dedicaron entonces sus esfuerzos a reparar el daño para que no volviera a darse esta situación, pero el vecino no hizo lo mismo con su parte. "Se le dijo que lo arreglara, que pusiera alcantarillado, salida de agua. No quiso", critica. Y en parte, esa decisión les ha vuelto a dejar destrozos. "Nosotros reforzamos muchísimo nuestra parte del muro y ahora ha aguantado, pero el agua, si no encuentra un escape busca otro. Entonces ahora ha entrado por debajo de los cimientos", expone.

"¡Ay, Dios!...", suspira Fernando. Asegura que este ha sido "un desastre predecible". "Se podía haber evitado si se hubieran hecho las cosas bien, y ahora...", lamenta. Pero resetea. "Pero bueno, ahora manos a la obra. Lo más importante es que no ha habido desgracias personales", afirma.

Fernando lucha con el cuadro de luces. Este martes, la luz ya ha vuelto a María de Huerva, pero intuye que en su casa ha habido un cortocircuito. Le sigue la mirada atenta, y cuidada, de su madre. "No me deja hacer nada porque yo me pego muchos tozolones", apunta. Por el portal entra el vecino que la "salvó" de la tormenta, y ella vuelve al domingo. "Ay, qué miedo pasé", dice. Ana María Teresa confiesa estar "desesperadica". Un suspiro; una sonrisa triste. La historia se repite.