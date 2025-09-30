Azcon y los cargos del PP plantan al ministro Óscar Puente en la inauguración de la A-22 en Huesca

La provincia de Huesca vivirá este miércoles un día histórico, con la apertura por fin de los últimos 12 kilómetros que quedaban por construir de la autovía A-22, la que conecta la capital del Alto Aragón con Lérida y Cataluña. Eso sí, el proyecto se culmina tras 20 años de obras (25 desde su planificación inicial) por los sucesivos retrasos, incumplimientos y polémicas que se ha ido acumulando con Gobiernos de España de distintas siglas.

El acto de inauguración del tramo final, entre la capital oscense y Siétamo, volverá a escenificar también el choque institucional y, sobre todo, político que existe entre el PP y el PSOE. Los máximos representantes de las instituciones aragonesas que han sido invitados no participaran en el corte de cinta, según ha podido confirmar este diario.

Tanto el presidente de Aragón, Jorge Azcón, como el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, han declinado su participación en el acto, como también han hecho la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, o el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, todos ellos pertenecientes al PP.

De forma coordinada, han decidido dar plantón al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que presidirá el estreno de esta infraestructura, un gesto con el que pretenden visualizar el malestar por la lentitud y los “retrasos injustificados” que, dicen, sufren las obras del Estado en Aragón, ya sea en carreteras o infraestructuras hidráulicas, algo de lo que culpan a la dejación del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Consideramos que no es un dia para celebrar nada, sino para denunciar los incumplimientos”, señalaron, fuentes del Pignatelli.

En la agenda de infraestructuras estatales aún por concluir o poner en marcha destacan proyectos como el tramo Lanave-Sabiñánigo de la A-23 o el enlace Puente la Reina-Fago en la A-21 (Pamplona-Jaca). En lo que se refiere a la A-68 (carretera de Castellón), hay varios tramos entre Fuentes de Ebro y Ventas de Valdealgorfa que siguen encallados entre proyectos aprobados pero sin plazos de ejecución claros.

A pesar del plante general, el Ejecutivo autonómico sí estará representado en el estreno del tramo de autovía por el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, quien asistirá por “respeto de institucional”.