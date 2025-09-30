Del cartel del Pilar a un mural comercial: Vera Galindo transforma la fachada de una tienda en un lienzo de sueños

La marca zaragozana de muebles y decoración Tuco, perteneciente al grupo empresarial Rey Corporación, vuelve a sorprender con una nueva apuesta por el arte local. La reconocida artista Vera Galindo, autora del cartel oficial de las Fiestas del Pilar 2025, ha transformado la fachada de su tienda ubicada en el centro comercial de Puerto Venecia en un colorista y evocardor mural.

Bajo el lema “Living la vida Tuco”, la marca invita a los zaragozanos a un evento especial que tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre, a las 17.00 horas, cuando se desvelará esta nueva fachada illusatrada, que refleja la esencia fresca y dinámica de esta enseña comercial, motivando a los visitantes a vivir y amar su hogar.

La fachada, la tercera de este tipo que transforma la cadena de muebles, se suma a las ya icónicas obras de Jesana en Tuco Valencia y Harsa Pati en Tuco Castellón, lo que consolida el compromiso de la marca con el arte local a través de sus fachadas ilustradas XXL.

El evento incluirá un taller participativo de arte guiado por Vera Galindo, dirigido a invitados, prensa e influencers, con regalos, sorpresas y diversión. Además, será una oportunidad única para descubrir las novedades en muebles y decoración de la tienda, caracterizadas por un estilo fresco y moderno.

Tuco reafirma así su filosofía de transformar espacios en hogares llenos de vida, apoyando el talento artístico local y ofreciendo experiencias únicas a sus clientes. Desde la empresa a anima a los clientes a acudir a esta cita en Puerto Venecia para conocer la nueva obra de Vera Galindo y sumergirte en su universo de muebles y decoración.