CSIF Aragón vuelve a denunciar la falta de personal administrativo en Educación

Fatla de personal administrativo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este martes que "el problema de falta de personal administrativo persiste en Educación" en Aragón, lo que señalan que ha generado -y genera- "problemas" en este inicio de curso. Según han indicado, hay más de veinte puestos de administrativos sin cubrir en los tres servicios provinciales, además de en algunos institutos. "Esto provoca retrasos en la cobertura de vacantes y en el pago de complementos, entre otras cuestiones", han apuntado.

“La falta de personal administrativo provoca un serio perjuicio a los centros, a los profesores y también al alumnado", ha afirmado Gema Tomás, responsable de CSIF Educación Aragón. Según ha explicado, hay un retraso en la publicación de plazas sin cubrir, lo que genera también que la cobertura de las plazas no se haga a tiempo.

"Algunas de estas vacantes se conocen desde el verano, como excedencias o bajas por maternidad, y no se han cubierto a tiempo", ha denunciado CSIF, que ha añadido que "para paliar estas carencias, los equipos directivos tienen que asumir tareas que no les corresponden". A ello suman que hay retrasos importantes en el pago de complementos, como el pago a equipos directivos, bienios o sexenios. "A algunos docentes les deben 200 euros al mes de media. Esto genera reclamaciones y más burocracia. Y hemos detectado errores serios en el pago de la última nómina”, ha explicado Tomás.

Desde el sindicato han recordado que CSIF lleva "mucho tiempo" denunciando una falta de personal administrativo en los centros educativos y en los servicios provinciales de Educación, y apenas ha cambiado la situación. "Puntualmente se trasladó a personal de otras áreas para desatascar un poco el trabajo, pero no se han cubierto de manera permanente las vacantes. Son puestos que dependen de la Administración General de la comunidad", han sostenido. En esta línea, han remarcado que el personal de los servicios provinciales está "saturado y sobrecargado", y es el primero que "sufre el exceso de trabajo".

Así, han exigido soluciones al Gobierno de Aragón. "Es urgente que se cubran todas las plazas que están vacantes y es necesaria una nueva planificación de las plantillas. Pedimos que se equiparen las condiciones con otros puestos de la administración para que no queden vacantes en los concursos”, apunta Yolanda Mediel, responsable de CSIF en el sector de la Adminstración General de Aragón.