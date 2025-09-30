Pueyo (CHA) pide elecciones a Sánchez y Azcón si no aprueban presupuestos para 2026

El diputado de CHA en Sumar en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de Aragón, Jorge Azcón, el adelanto de elecciones si no son capaces de aprobar unos presupuestos para 2026 en las administraciones que dirigen. El diputado aragonesista ha asegurado que la política no está "para perder el tiempo", en una rueda de prensa en la que ha rechazado con contundencia el anuncio de trasvases del popular Alberto Núñez Feijóo y ha celebrado la finalización de la A-22 entre Huesca y Siétamo.

Pueyo ha destacado "la necesidad de que Azcón tenga presupuestos y si no es capaz, tiene que convocar elecciones". Un mensaje que ha traslado a nivel nacional, ya que desde CHA dicen "lo mismo" sobre Pedro Sánchez, al que piden "convocatoria de elecciones" si no hay Presupuestos Generales del Estado. "No hemos venido a perder el tiempo ni a generar ruido", ha resumido Pueyo, que ha señalado que la ciudadanía "merece soluciones" y ha concretado que en su formación ya hay preparadas enmiendas, del anterior proyecto presupuestario que no logró aprobar el Gobierno central.

"Aguantar por aguantar no sirve", ha resumido el aragonesista, que ha concretado que CHA tiene "muchas prioridades" por reclamar al Gobierno de España. Sin embargo, Pueyo ha admitido que las negociaciones para el techo de gasto, capítulo previo imprescindible para la aprobación de los presupuestos, se encuentran "enconadas" y sin avances: "Se paralizan las negociaciones, pero se espera que se desbloqueen de una vez por todas".

Pueyo sí ha adelantado que un hipotético apoyo a los presupuestos nacionales dependerá de que sean "positivos" para Aragón. Las solicitudes de los aragonesistas reclamará "justicia territorial" y que la comunidad no sea "olvidada".

Contra el trasvase de Núñez Feijóo

El diputado aragonesista ha arremetido en su comparecencia de prensa contra el anuncio de Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, que en Murcia pidió llevar "el agua de donde sobra a donde hace falta". Una alusión a los trasvases que "preocupa" a los aragonesistas: "Se volvió a hablar de una obra que no tiene sentido y que destruiría a Aragón".

Pueyo ha defendido que en la comunidad "no sobra agua" y ha lamentado que el PP lleva estrategia "por un puñado de votos en Murcia", porque "está dispuesto a sacrificar los intereses de todo Aragón". El aragonesista ha elevado el tono contra el presidente autonómico, Jorge Azcón, al que ha acusado de "lamebotas que solo quiere medrar para irse a Madrid". Pueyo ha asegurado que al popular "le queda grande el cargo de presidente de Aragón": "No nos merecemos un presidente capaz de regalar Aragón por un puesto en el Consejo de Ministros".

Necesidad de infraestructuras

La comparecencia del diputado aragonesista ha servido para celebrar la finalización de la A-22 en la conexión entre Huesca y Siétamo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, participará este miércoles en la inauguración del tramo de autovía. "Llega con cuatro años de retraso respecto al anterior retraso", ha recordado Pueyo, que ha destacado que la finalización de este trozo ha sido "un compromiso" adquirido por el Gobierno central con CHA para la gobernabilidad.

"Ha sido gracias a la presión de Chunta", ha insistido Pueyo, que ha recordado que "la solución de esta obra era necesaria". El diputado aragonesista ha señalado que hubo discusiones con Transportes para su finalización y que se concedió un plazo de seis meses para efectuar las obras. La cartera de Óscar Puente estrenará el tramo en cinco meses y quince días, según lo referenciado por Pueyo.

Sin embargo, el diputado de CHA en Sumar ha admitido "no estar satisfecho" y ha reclamado una nueva lista de carreteras y autovías en la comunidad, que ha solicitado que "se aceleren" para mejorar las infraestructuras de Aragón.