El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur

El pulso entre Aragón y Madrid por la vivienda pública ha subido de tono. El Gobierno central ha rechazado la cesión de seis parcelas de titularidad estatal en Zaragoza con las que la DGA pretendía construir unas 2.000 viviendas de alquiler asequible. El plan autonómico, enmarcado en el programa Más Vivienda, no ha encontrado la colaboración del Estado, que se convierte en la única Administración que aún no ha puesto suelo a disposición del proyecto, como sí han hecho 300 ayuntamientos de la comunidad.

Cinco de los suelos reclamados por el Gobierno de Aragón pertenecen a la Sareb, conocido como banco malo, y acumulan una capacidad potencial para más de 1.800 viviendas en distintos barrios de Zaragoza, según explican desde el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón.

En concreto, la sociedad pública estatal es propietaria del 100% de un suelo de Valdefierro situado junto al corredor verde, donde el planeamiento permite 69 viviendas pero cuya edificabilidad haría viable duplicar la cifra hasta unas 140, con tamaños más adecuados para vivienda asequible. El terreno cuenta con ordenación aprobada y un proyecto de urbanización en marcha, con un coste pendiente estimado en 1,2 millones de euros.

De Aceralia a Vadorrey

Otra de las piezas de mayor envergadura se sitúa en los antiguos terrenos de Aceralia, en el Arrabal-Picarral, donde la Sareb controla el 54% de un ámbito con capacidad para 850 viviendas. Su participación permitiría promover unas 414, con una edificabilidad de 141 m² de media por vivienda, si bien podría optarse por reducir la superficie destinada a cada piso y liberar espacio para otros usos.

Más adelante, en el entorno de la avenida Cataluña y la Z-30 (sector SUZ 55-1), los derechos de la Sareb equivalen a unas 550 viviendas, si bien el planeamiento vigente fija ratios de edificación muy elevados, lo que obliga a una futura revisión para hacer viable el desarrollo.

La cartera de suelos de la Sareb se completa con un área en Vadorrey, junto a la Z-30, donde la sociedad dispone de derechos para unas 112 viviendas dentro de un plan que ya está en fase de urbanización; y con el gran ámbito pendiente de desarrollo en Santa Isabel, de casi 25 hectáreas, donde sus derechos (el 53% del sector) le permitirían promover unas 585 viviendas. Este último suelo carece todavía de planeamiento detallado, lo que obliga a impulsar un proceso completo de ordenación y urbanización, con un coste estimado en torno a los 10 millones de euros para la Sareb.

Suelos que están "criando malvas"

El Ministerio de Vivienda y la Sareb, controlado por el Gobierno central a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), han mostrado disposición a transferir estos activos, pero solo a través de operaciones de compra a precios de mercado, una fórmula que el Ejecutivo autonómico rechaza de plano.

Si hay que pagar por los solares, argumentan desde la DGA, se hace inviable la promoción de vivienda de alquiler asequible, lo que exige que el coste del suelo sea cero. En este sentido, recuerdan que el objetivo del programa Más Vivienda es que ningún ciudadano destine más del 30% de sus ingresos para tener un hogar digno en alquiler.

“Son suelos que están criando malvas. Si todos somos conscientes de que hacen falta viviendas asequibles, no tiene ninguna lógica que el Gobierno central se niegue a colaborar, como sí han hecho 300 ayuntamientos de la comunidad”, sostienen fuentes autonómicas.

Polémica por un suelo del Actur

La polémica se concentra especialmente en un solar de 4.800 metros cuadrados situado en el Actur, entre las calles Alejandro Casona y Margarita Xirgu. Se trata de un terreno que el Gobierno de Aragón cedió en 1994 al Ministerio de Defensa para construir 120 viviendas destinadas a militares de carrera, pero el proyecto nunca llegó a ejecutarse en más de tres décadas. Ante esta situación de abandono, la DGA había reclamado recuperar la parcela para levantar en ella 120 viviendas de alquiler público.

La respuesta del ministerio ha sido llevar el asunto a los tribunales, judicializando el requerimiento autonómico que se había tramitado para la recuperación de este activo. Desde la DGA consideran la decisión “incomprensible”, al recordar que la cesión original incluía una cláusula que obligaba al cesionario a destinar el suelo a vivienda militar.

El Gobierno aragonés insiste en que la cesión que plantea no es definitiva, sino temporal: 75 años de concesión, tras los cuales los terrenos revertirían al Estado, incluyendo los inmuebles construidos. “Nos falta solo la pieza del Gobierno central para completar un plan que está demostrando eficiencia y rapidez”, apuntan.

En lo que va de legislatura, el programa Más Vivienda ha adjudicado ya las obras de 1.271 pisos de alquiler público y el objetivo es superar las 4.000 viviendas al final del mandato. A esa cifra se suman otras 1.000 de Arcosur, tal y como anunció la semana pasada por el presidente Jorge Azcón en el debate sobre el estado de la comunidad.