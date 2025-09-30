El hospital Miguel Servet recibe un certificado de excelencia en el tratamiento del cáncer

El servicio de Oncología Médica del hospital Miguel Servet de Zaragoza ha recibido la certificación QOPI -iniciativa de práctica de oncología de calidad, por sus siglas en inglés-, una de las más prestigiosas a nivel internacional en esta especialidad.

Este sello de calidad asistencial, que otorgan la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO) en colaboración con la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), reconoce su compromiso con la excelencia y con la mejora continua en el tratamiento de los pacientes con cáncer, según ha informado el Gobierno de Aragón.

La certificación se ha concedido al centro aragonés tras una auditoría que ha evaluado la planificación del tratamiento, la educación y formación de sus profesionales, la prescripción de quimioterapia y la preparación de los fármacos, la formación y el consentimiento de los pacientes, la administración segura de quimioterapia y la monitorización y evaluación del bienestar de los pacientes, entre otras cuestiones. Como resultado de este análisis, se ha determinado que el hospital cumple con los más altos estándares exigidos en todas las áreas de la atención sanitaria oncológica.

"Este reconocimiento apoya el trabajo diario que hacemos con el objetivo siempre puesto en el paciente, incorporando nuevas tecnologías para que el tiempo que están con nosotros sea lo más agradable y profesional posible", ha señalado el doctor Antonio Antón, jefe de servicio de Oncología Médica del hospital Miguel Servet.

El doctor Antón ha destacado que "en un ámbito como la administración de los tratamientos de quimioterapia, donde el equilibrio entre eficacia y toxicidad es tan estrecho, nos obliga a ser extremadamente cuidadosos y a prevenir cualquier posible incidencia, asegurando así la máxima calidad y seguridad en la atención".

Este sello QOPI se concede por un periodo de tres años, a la finalización de los cuales debe ser renovada la acreditación del mismo.

Una cultura de calidad

La Fundación ECO, en calidad de auditora en España de ASCO, ha comprobado la excelencia del servicio de Oncología Médica del centro. En este sentido, la revisión de diversos parámetros de calidad asistencial ha buscado reducir la variabilidad clínica no justificada y aumentar la satisfacción de pacientes y profesionales. El objetivo último es un cambio en la cultura organizacional que lleve a una mejora continua de la asistencia sanitaria prestada.

El presidente de la Fundación ECO, el doctor Jesús García-Foncillas, ha felicitado al centro por este reconocimiento: "Este logro refleja el firme compromiso del hospital Miguel Servet con la excelencia en el cuidado oncológico y el esfuerzo incansable de todos sus profesionales por priorizar la innovación, la seguridad del paciente y la mejora continua en los procesos oncológicos".

"Además, la concesión de este sello es un síntoma del compromiso creciente de los centros por fomentar una cultura de calidad y excelencia en el ámbito de la Oncología arraigada en la formación especializada y la humanización de los tratamientos", ha añadido.

El servicio de Oncología Médica atiende a los pacientes con cáncer de los Sectores Zaragoza I y II, así como al del hospital de Alcañiz desde 2010 y al de Barbastro desde noviembre 2023, representando una población cercana a los 800.000 habitantes. También es referencia de los hospitales San Jorge de Huesca y Obispo Polanco de Teruel.