La investigadora del CSIC María José Martínez Pérez gana el Premio Nacional de Investigación 2025

La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María José Martínez Pérez ha recibido el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2025, que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por sus aportaciones en el campo del magnetismo, especialmente de la superconductividad a escala nanométrica, desde una perspectiva original y poco común. La física oscense del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), instituto mixto CSIC-Universidad de Zaragoza, se convierte así en la primera investigadora aragonesa en lograr este prestigioso galardón, que reconoce su trayectoria en instrumentación científica avanzada, su contribución decisiva a infraestructuras y transferencia tecnológica y su independencia científica.

“Este tipo de reconocimientos son el fruto del trabajo de muchas personas, ya que la investigación es una tarea comunitaria, y también de cierta dosis de suerte”, reconoce con humildad Martínez Pérez, que ha obtenido el premio en la modalidad Felisa Martín Bravo, relativa a Ciencias Físicas de los Materiales y de la Tierra. “Además, suponen un aporte extra de visibilidad a mi investigación y a mi campo precisamente en 2025, declarado Año Internacional de las Ciencias y las Tecnologías Cuánticas. Está despegando con fuerza y es importante que se invierta en él”, destaca. “Tampoco hay que olvidar que los premios nos ayudan como investigadores a tener acceso a financiación para nuestros proyectos”, añade ilusionada.

La delegada del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro, considera que este premio es “un orgullo” tanto para la institución como para la comunidad científica aragonesa. “El reconocimiento del ministerio a la labor de María José Martínez es una muestra más del compromiso firme del CSIC con la investigación de excelencia”, ha asegurado Lázaro, quien ha destacado también la relevancia del trabajo de Martínez “en una disciplina estratégica como la física cuántica, que será clave en el futuro y que sitúa al CSIC y a Aragón a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico”.

Nacida en Huesca en 1983, Martínez Pérez es doctora en Física por la Universidad de Zaragoza. Tras defender su tesis en 2011, pasó tres años en el laboratorio NEST (National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology) de la Escuela Normal Superior de Pisa y el Consejo Nacional de Investigación de Italia.

Después recaló en la universidad alemana de Tubinga con una beca Humboldt de investigación hasta regresar a España en 2017 con un contrato permanente en la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo (ARAID), con destino en el Instituto de Nanociencias y Materiales de Aragón (INMA). En la actualidad, Martínez Pérez es científica titular del CSIC en el INMA.

Además de este reconocimiento, también ha recibido el Premio Aragón Investiga para jóvenes investigadores (2017), una beca Leonardo de la Fundación BBVA (2019) y el Premio Investigador Joven en Física Experimental (2020) otorgado por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA. En el verano de ese año se le adjudicó una Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación de 1,8 millones de euros, destinada al estudio de propiedades cuánticas en excitaciones magnéticas y sus posibles aplicaciones en el campo de las tecnologías cuánticas.