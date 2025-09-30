Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier García Tirado, reelegido presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza

Ha sido la única candidatura y no será necesaria la celebración de elecciones

Javier García Tirado seguirá al frente del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Javier García Tirado seguirá al frente del Colegio de Médicos de Zaragoza.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Javier García Tirado continuará al frente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza tras encabezar la única candidatura presentada a la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva. Su designación fue ratificada en la reunión celebrada ayer, 29 de septiembre, por la Junta Electoral, por lo que no será necesaria la celebración de votaciones. La actual Junta Directiva actuará en funciones hasta que los nuevos miembros tomen posesión de sus cargos, en la fecha que apruebe el próximo Pleno de la Junta saliente.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Medicina Cum Laude por la Universidad de Zaragoza, García Tirado es miembro de la European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery y miembro de número de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Actualmente ejerce como jefe del Servicio de Cirugía Torácica en el Hospital Universitario Miguel Servet y en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

La nueva Junta Directiva, que liderará García Tirado, estará compuesta por los doctores José Manuel Cardiel, Carmen Puig, Alfredo Pérez Lambán y Miguel Ángel Simón Marco, que ocuparán las vicepresidencias. En la Comisión Permanente figuran la doctora Belén Lomba García como secretaria, el doctor Javier Fuentes Olmo como vicesecretario y la doctora Concepción Blasco Gimeno como tesorera.

Asimismo, ejercerán como vocales el doctor José Manuel Cucalón Arenal, en representación de Atención Primaria Rural; la doctora Aurita Auría Lambán, en Atención Primaria Urbana; la doctora Reyes Ibáñez Carreras, en Médicos de Hospitales; y el doctor Juan Bosco Calatayud, en Médicos de Ejercicio Privado. El doctor Guillermo Viguera Alonso continuará al frente de la vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo, mientras que la doctora Gloria Fernández-Velilla asumirá la de Administraciones Públicas. Por su parte, la doctora Paloma López Marín representará a los Médicos Jubilados y el doctor Javier Moreno a los Médicos Tutores y Docentes.

