Kits de bocados saludables: unión de sabor y detalle

Los productos gastroalimentarios de las Cinco Villas se pueden ahora conocer de un modo de divertido: en los llamados Kits Bocados Saludables que permiten no solo degustar de esos productos gourmet, sino convertirse en un chef siguiendo las recetas únicas creadas por Daniel Yranzo.

Así, se han diseñado tres kits, uno de migas, otro de arroz cremoso y otro para hacer crepes de pollo escabechado. Todos ellos pensados para realizar una receta para cuatro comensales y maridarla con una botella de vino de la tierra.

Estos kits pueden adquirirse en varios establecimientos de la comarca por precio de unos 30 euros. Una iniciativa novedosa que ha sido posible gracias al Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas’, con el objetivo de poner en valor la variedad de productos artesanales de kilómetro 0 que hay en esta tierra, de la mano de los 70 productores que los hacen posibles.

Paralelamente a esta propuesta, se han lanzado también los Packs Bocados Saludables, diseñados en cuatro formatos y precios diferentes, que van de los 50 a los 65 euros, para adaptarse a todos los gustos y bolsillos.

La realización de estos packs “responde a la solicitud de los propios productores en reuniones mantenidas con ellos de coordinación e impulso de estos desde el plan”, dice Diana García, gerente del Plan de Sostenibilidad ‘Más que Cinco Villas’. Ya que estos packs pueden convertirse en “detalles, regalos, aguinaldos, etc.”, indica García.

Los Kits de bocados saludables llevan todos los ingredientes para hacer un plato ‘made in Cinco Villas’. / Comarca de Cinco Villas

Un trabajo en común que ha contado “con su estrecha colaboración y, sobre todo, con el apoyo y trabajo común con las dos tiendas gourmet de Ejea de los Caballeros: Bodegas Ejeanas y La Botillería, además de La Red de Onsella, que serán los puntos de venta oficiales, aunque a posteriori puedan ir sumándose otros”.

Estos packs se pueden adquirir tal y como están confeccionados, pero también se ofrece la posibilidad de personalizarlos a medida, previa demanda, y siempre con productos de kilómetro 0 de la Comarca Cinco Villas.

Por razones prácticas, los packs no incluyen productos perecederos ni de gran volumen, ya que el espacio de la caja es limitado. Sin embargo, “se busca que sean un verdadero escaparate de la amplia y variada oferta gastronómica de la comarca”, dice la gerente del plan.

Los precios iniciales de estos packs serán los 50 euros, hasta los 65 euros. Cada uno incluye productos gourmet seleccionados cuidadosamente (desde AOVE, miel, vino, cava, gominolas de licor, frutos secos, escabechados, queso, patés vegetales, mermelada de aceite de oliva, arroz… y otros muchos más). No obstante, si alguien quiere incluir más productos, se pueden hacer ad hoc con el precio que corresponda.

El diseño del formato —cajas, peso, imagen y también las bolsas de los Kits— se ha trabajado cuidadosamente durante los últimos meses para lograr una identidad homogénea, creando así no solo una experiencia que destaca por la calidad de los productos, sino también por su estética. De ahí que sea tan adecuado para regalar.

De paso, esta iniciativa se asocia a la marca Bocados Saludables Cinco Villas, sinónimo de calidad, producto gourmet y beneficios, tanto para el paladar, como a nivel nutricional por la elaboración tradicional que tienen todos los productos que contienen.

De cara a las navidades, se ofrecerán cajas para aguinaldos y regalos con sabor cincovillés que se pueden personalizar a medida. / Comarca de Cinco Villas

Éxito de lanzamiento

Para dar a conocer los kits Bocados Saludables se organizaron en julio varios talleres en municipios como Tauste, Piedratajada, Castiliscar, etc. en los que se realizaron las recetas que incluyen junto a Daniel Yranzo.

En dichas propuestas, los participantes se acercaron a productos como los escabechados de Castejón de Valdejasa, las migas de Biel, el vino de Ejea de los Caballeros, por citar algunos ejemplos.

Unas citas muy participativas en las que interactuó el público, participando en la elaboración de las recetas y degustando, finalmente, el resultado.

Esta promoción y trabajo por el producto gastroalimentario de las Cinco Villas viene avalada por el Plan de Sostenibilidad Turística, dentro de uno de sus ejes. Por ello, desde hace tiempo se trabaja en este ámbito y se participa en ferias y eventos de promoción, como Madrid Fusión, Fitur, etc.

Todo para visibilizar la riqueza gastroalimentaria de esta comarca que, gracias a estas propuestas, ahora se va haciendo conocida no solo por su naturaleza e historia, sino, también, por su sabor.