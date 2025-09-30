López Miras insiste en el trasvase Tajo-Segura y asegura que Feijóo implantará "un Plan Nacional de Aguas" si llega a La Moncloa

El futuro hidrológico de España coge temperatura en el seno del Partido Popular. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha vuelto a defender este martes el trasvase Tajo-Segura que beneficiaría a su comunidad. Un par de días después de que Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, asegurase la elaboración de "un Plan Nacional de Aguas" y que "el agua hay que llevarla de donde sobra a donde falta". López Miras ha dado por hecho que Feijóo, si llega a Moncloa, pondrá en marcha esta interconexión de cuencas. No ha valorado siquiera el conflicto con el PP del aragonés Jorge Azcón, que insistirá esta semana en su rechazo a cualquier trasvase del Ebro.

En un desayuno informativo organizado por el diario El Mundo, López Miras ha incluido la política hidrológica en "una de las cuatro cuestiones de Estado" que condicionarán el futuro de la comunidad que preside. El presidente murciano ha defendido "un Plan Nacional de Aguas que garantice el acceso al agua en las mismas condiciones a todos los españoles", porque la cuestión es "crítica" para el desarrollo del país. López Miras ha aseverado que este plan es el de Núñez Feijóo, "lo que siempre ha defendido y ha transmitido": "Es una cuestión de Estado, que requiere del análisis, de saber cuántas reservas hay en España y las formas de generar agua que existen". López Miras ha afirmado que ese tipo de políticas y estudios son "los que se hacen en países serios" y ha puesto como ejemplo a Portugal, que recientemente ha presentado un plan llamado Agua que une y que "hace infraestructuras de sur a norte, algo muy normal y que no tiene carácter extraordinario ni excepcional".

Preguntado por si la situación puede enfrentarle con líderes de otras comunidades, como Jorge Azcón (Aragón) o Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), el presidente murciano ha asegurado que "no habrá una guerra del agua". "En absoluto", ha rechazado López Miras, que ha justificado la falta de enfrentamiento entre territorios porque "las comunidades no tienen esa competencia".

El presidente de la Región de Murcia ha defendido "criterios técnicos y científicos" para poner en valor los trasvases. López Miras ha centrado su discurso en el Tajo-Segura, que tiene dos principios: "El primero es que si no hay agua, no hay trasvase, porque si baja de un determinado nivel no habrá trasvase. El segundo, que si hay agua suficiente, la prioridad la tendrá Castilla-La Mancha y la que sobre, para Murcia, Almería y Alicante". El propio jefe del Ejecutivo murciano se ha preguntado "¿quién puede estar en contra de estas reglas?", y ha insistido en la ciencia y en la técnica para "llegar a un acuerdo". "El PP llevará un Plan Nacional de Aguas que gestionará todos los recursos que lleguen de todos los procesos para generar agua y que la pondrá a disposición de los españoles", ha cerrado López Miras.

El jefe de la Región Murcia ha aseverado que ni su comunidad autónoma ni España "pueden prescindir del trasvase Tajo-Segura". "Ya tendríamos que tener mala suerte los murcianos para que la única promesa que cumpla Sánchez en la legislatura sea cerrar el trasvase", ha ironizado López Miras, que ha recordado que el líder socialista lanzó esa propuesta en un mitin del PSOE en 2018.

La postura del presidente murciano, claramente a favor de los trasvases, choca frontalmente con la que el PP de Aragón defenderá en las Cortes esta misma semana. El jueves, cuando el Parlamento autonómico votará las propuestas de resolución del reciente debate sobre el estado de la comunidad, los populares presentarán un texto con rechazo explícito al trasvase del Ebro. También lo harán desde el PSOE, donde quieren ver qué postura tiene el PP de Azcón respecto a las ideas expresadas por Feijóo el pasado fin de semana. De hecho, los aplausos del presidente aragonés al discurso del líder nacional de los conservadores hicieron reaccionar a los partidos de la oposición, que censuraron la actuación de Azcón en el mitin en Murcia.