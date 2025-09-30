Mar Vaquero, desde Tokio: “Queremos que Softbank vea a Aragón como un referente tecnológico en Europa”

"Queremos que Softbank nos vea con un protagonismo tecnológico en Europa". Con este objetivo, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el gerente de Aragón Exterior (AREX), Javier Camo, junto con el resto de la delegación institucional, han mantenido en Tokio una reunión con SoftBank Group, uno de los conglomerados de telecomunicaciones y tecnología más influyentes a nivel mundial, para reforzar los lazos de cooperación en el ámbito de la innovación tecnológica y la digitalización.

"Podemos tener sinergias comunes, somos una comunidad con una situación logística incomparable, en la que apoyamos proyectos estratégicos vinculados con la tecnología", ha asegurado la vicepresidenta ante el vicepresidente de Softbank, Daichi Nozaki. "Este encuentro ha sido una gran oportunidad para dar a conocer el potencial que tenemos en Aragón y alinearlo con un referente tecnológico como Softbank", ha añadido Mar Vaquero.

En el encuentro, Aragón ha ido de la mano de BTS Group, grupo que impulsa la innovación y el crecimiento en los sectores globales de las telecomunicaciones y la tecnología y que mantiene una joint venture con SoftBank desde 2017. Se da la circunstancia además que BTS Group es una empresa familiar de origen aragonés con dimensión internacional que actualmente tiene su sede central en Miami y una presencia estratégica en Zaragoza, donde ha contribuido al posicionamiento de la ciudad como un polo de innovación y desarrollo tecnológico.

"Para nosotros es un orgullo tener a Aragón aquí", ha asegurado el presidente de BTS, Ricardo Olloqui, que ha detallado su trabajo con Softbank "basado en tecnología y en inteligencia artificial, fundamentalmente en los diferentes casos de uso". Con esta reunión, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por atraer inversión internacional y potenciar la colaboración entre empresas aragonesas y grandes corporaciones globales en sectores de alto valor añadido como la tecnología y las telecomunicaciones.

Como se ha puesto de manifiesto en la presentación realizada por el gerente de AREX, Aragón se ha consolidado como un hub tecnológico y logístico del sur de Europa, gracias a su localización estratégica, la calidad de sus infraestructuras y el dinamismo de su tejido empresarial, factores que la convierten en un territorio atractivo para el desarrollo de proyectos de innovación y digitalización a escala global.