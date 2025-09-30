Marcotran, del asfalto a los railes: así es el operador aragonés que Ontime quiere absorber

En el tablero logístico español, el nombre de Marcotran ha saltado estos días a la palestra con fuerza a cuenta de la que podría ser una de las mayores operaciones corporativas que se recuerdan en el sector del transporte. La compañía zaragozana, con sede en Pedrola (Ribera Alta del Ebro) y referente del transporte internacional por carretera, se ha convertido en un objeto de deseo de Ontime, el grupo madrileño que negocia su compra a través de una empresa asociada.

Tras más de medio sigo de historia, Marcotran es hoy una de las tres grandes corporaciones de capital aragonés que hay en el sector de transporte y logística, junto con Sesé y Carrerras. Al igual que las anteriores, se trata de una empresa familiar que está situada entre las 50 mayores empresas de la comunidad por volumen de facturación (173 millones de euros en 2023).

La operación de compra que se ultima, adelantada por Cinco Días y confirmada por este diario, situaría a la empresa aragonesa en el centro de la estrategia expansiva de Ontime, que en los últimos años ha tejido una red de adquisiciones (Acotral, Envialia, Capitrans, SJL o Vicarli) para ganar músculo en el sector.

Una historia que arranca con dos camiones

La trayectoria de Marcotran se remonta a los albores de los años 80, cuando José Marco Cuartero y su hijo Jesús Marco Berges constituyeron la empresa con una modesta flota inicial de tan solo dos camiones, que ellos mismos conducían en sus primeros encargos. Durante sus inicios asumieron servicios subcontratados, hasta que en 1984 lograron su primer contrato directo con la industria automovilística, con General Motors (GM), un hito que marcó el inicio de su transformación operativa y comercial.

Con el tiempo, la dirección recayó casi por completo en Jesús Marco Berges, hermano de quien fue presidente de Aragón entre 1993 y 1995, el socialista José Marco Berges, quien también estuvio vinculado a Marcotran.

En las décadas posteriores, la compañía mantuvo su carácter familiar y emprendió su expansión internacional, abriendo delegaciones en varios países europeos y extendiendo sus operaciones al norte de África, con una cartera de clientes que hoy abarca sectores tan diversos como la automoción, la alimentación, el textil o los bienes de alto valor.

Una empresa forjada en la carretera

Desde esa base, Marcotran ha consolidado un perfil singular en el mercado europeo del transporte. Su gran baza es una flota amplia, diversificada y en constante renovación, con camiones de última generación -incluidos duotrailers y unidades propulsadas con menor impacto ambiental- que le permiten cubrir largas rutas internacionales.

La compañía ha levantado instalaciones estratégicas en distintos puntos de Europa y ha convertido Pedrola en un centro neurálgico para coordinar operaciones hacia Francia, Alemania, Marruecos o Portugal.

Marcotran está hoy en manos de la segunda y tercera generación familiar, los heramos Jesús y Alberto Marco López, nietos e hijos de los dos fundadors de la compañía.

En los últimos años, la empresa ha acelerado su inversión en activos propios. La renovación de flota con camiones Volvo y Mercedes, la ampliación de servicios de logística integrada y la digitalización de procesos forman parte de una hoja de ruta que busca afianzar a Marcotran como operador multimodal.

El salto al tren: de la carretera a la autopista ferroviaria

El gran movimiento estratégico de Marcotran, sin embargo, no se mide en kilómetros de asfalto sino en raíles. La compañía forma parte de Rail & Truck Strait Union, la sociedad creada en mayo de 2021 junto a EcoRaíl y la multinacional francesa CMA CGM para explotar la autopista ferroviaria Zaragoza–Algeciras.

El proyecto, que busca trasladar tráficos de camión a tren en uno de los ejes más demandados del país, ya ha empezado a rodar con pruebas y rotaciones iniciales entre la terminal de Plaza y el puerto andaluz.

El plan contempla movilizar centenares de semirremolques por ferrocarril a lo largo de un corredor que, una vez plenamente operativo -algo que se prevé que ocurra en 2027, como pronto-, aliviará la congestión en las carreteras y reducirá emisiones. En este despliegue, Marcotran juega un papel crucial: no solo como socio inversor, sino también como proveedor de carga para garantizar la viabilidad comercial de la autopista ferroviaria.

Un objetivo codiciado

La posible entrada de Ontime abre un nuevo capítulo en esta trayectoria. Para el grupo madrileño, hacerse con Marcotran supondría ganar presencia en Aragón, una de las grandes plataformas logísticas del sur de Europa, y sumar a su estructura un operador con experiencia real en el transporte combinado. Sería su segunda compra en la comunidad autónoma, donde hace un año entraron en el accionariado de la firma bilbilitana TAC Logística.

Para la empresa aragonesa, la integración supone formar parte de un grupo de mayor tamaño que le aportaría una mayor fortaleza financiera, aunque la posible integración también plantea interrogantes sobre el futuro de la marca y el peso y presencia de Aragón en la toma de decisiones del grupo resultante. Sea cual sea el desenlace, la negociación confirma que Marcotran se ha colocarse en el radar de los grandes jugadores.