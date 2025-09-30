De la oposición al genocidio en Gaza a la reprobación de los consejeros Susín y Bermúdez de Castro: estas son las propuestas de resolución

Los grupos parlamentarios registraron este lunes un total de 170 propuestas de resolución, el máximo permitido por el reglamento de las Cortes de Aragón, que se presentarán el jueves y serán votadas por los distintos grupos parlamentarios en la que será la última sesión plenaria del debate del estado de la comunidad de este 2025. Entre los temas más destacados, los grupos de izquierdas (PSOE, IU, CHA y Podemos) registraron cada uno su propuesta para denunciar el genocidio en Gaza, y desde Vox atacarán al núcleo duro del Gobierno de Aragón con la petición de la reprobación de dos de sus consejeros, el de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y la de Bienestar Social, Carmen Susín.

Además, el trasvase del Ebro volverá a ser protagonista, tanto por la parte del PSOE como del PP, después de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, aplaudiera las palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo, cuando defendía la necesidad de "llevar agua de donde sobra a donde falta" en la última reunión de los populares en Murcia.

Los partidos tenían hasta las 14.30 horas de este lunes para registrar unas propuestas de resolución que pondrán el broche final al debate del estado de la comunidad y que servirán, también, para concretar las prioridades de cada partido. Así, por parte del PSOE, además del trasvase y de la denuncia del genocidio en Gaza, reclamarán la defensa de una segunda línea del tranvía en la ciudad de Zaragoza, y centrarán sus dianas en los recortes a los servicios públicos.

Desde el hipotético socio que busca el PP para aprobar las próximas cuentas de 2026, sin embargo, llegan dos propuestas que atacan la línea de flotación del Ejecutivo de Jorge Azcón. Vox pedirá la reprobación del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, por no presentar los presupuestos de 2025, y de la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, dicen, por "favorecer desde el departamento las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal".

Después de que el PP firmara en Murcia un viraje hacia posiciones de extrema derecha en materia de inmigración, los de Abascal en Aragón atacan a la responsable de la gestión de la política migratoria en la comunidad y centrarán sus dianas en la llegada de menores migrantes. Según señalaron fuentes del partido a este diario, "ha favorecido desde su departamento las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal y la consiguiente inseguridad y problemática de convivencia que la misma conlleva para el conjunto de la sociedad aragonesa", de nuevo recurriendo al bulo que vincula inmigración con delincuencia.

La consejera Susín conversa con otros miembros del Gobierno de Aragón, durante el debate. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Asimismo, vuelven a pedir el rechazo al Pacto Verde europeo y reclaman que se "elimine cualquier referencia a que el catalán es una lengua propia de Aragón", negando la naturalesa misma de la pluralidad lingüística de la comunidad autónoma.

Aquí hay una distancia abismal con las propuestas de resolución presentadas por Chunta Aragonesista, que reclama precisamente una política lingüística que proteja el catalán y el aragonés propios de la comunidad. Y, en materia de financiación, la aplicación de la comisión bilateral con el Estado y la exigencia de la deuda histórica. Desde el PAR también piden más autogobierno para Aragón.

Izquierda Unida centra sus prioridades en recuperar la ley de Cambio Climático en Aragón y proteger la escuela pública, así como analizar las desigualdades en materia de género que padecen las mujeres. En la misma línea, desde Podemos pedirán defender a la enseñanza pública frente a la concertada y la privada y plantean además convertir a Suelo y Vivienda de Aragón en una verdadera empresa pública de vivienda.

Desde Teruel Existe incidirán en la defensa del reequilibrio territorial con rebajas fiscales y políticas de vivienda, como la bonificación del tramo autonómico del IRPF en un 25% para quienes viven en municipios pequeños y en proceso de despoblación de Aragón. Y en el PP reclamarán la financiación al 50% de la dependencia "al Gobierno central como sí financian a Cataluña y al País Vasco".