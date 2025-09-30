La Policía Nacional celebra su patrón reivindicando la colaboración entre los cuerpos de seguridad en Aragón

La Policía Nacional ha celebrado este martes el acto oficial para conmemorar su patrón, la festividad de los Santos Ángeles Custodios, en la que el jefe superior, Florentino Marín, ha destacado "las inmejorables relaciones de colaboración y coordinación con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en Aragón, aportando sinergias que contribuyen a que nuestra actividad sea más eficaz en todos los órdenes".

Más de un centenar de agentes, en representación de todas las unidades operativas en Aragón, han formado en una plaza del Pilar en la que se han entregado 75 condecoraciones, once de ellas a civiles. Entre las autoridades, ha estado presente el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, o la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, quien ha recibido uno de los reconocimientos.

En su intervención, el jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, Florentino Marín, ha destacado la "enorme profesionalidad" de la plantilla del cuerpo en la comunidad autónoma, compuesta, ha dicho, "por un equipo humano extraordinariamente formado, motivado y comprometido con su profesión y con la seguridad de nuestras ciudades".

La seguridad, ha continuado, "es una obra colectiva" y es "obligación" de los ciudadanos "contribuir, colaborar y cooperar", puesto que "del compromiso de cada uno depende la seguridad de todos".

Marín ha subrayado la relevancia que da la Policía Nacional en Aragón a las tareas de prevención de la delincuencia y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, además de mencionar la ayuda humanitaria, el servicio de asistencia y ayuda y auxilio al ciudadano.

Para llevar a cabo esta labor, ha apuntado, "no estamos solos y resulta obligatorio poner de releve las inmejorables relaciones de colaboración y coordinación que mantenemos todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en Aragón, aportando sinergias que contribuyen a que nuestra actividad sea más eficaz en todos los órdenes".

Balance

Asimismo, Florentino Marín ha aprovechado este acto del Día de la Policía Nacional para ensalzar el trabajo realizado por los más de 2.000 agentes --20% de ellos mujeres-- que integran la Jefatura Superior de Aragón.

En el último año, ha precisado, "se han atendido más de 150.000 requerimientos de los ciudadanos a nuestra sala del '091' y cerca de 1.000 servicios humanitarios --auxilios a personas accidentadas o en situación de riesgo vital, ahogamientos o incendios--. A su juicio, estas cifras demuestran "el grado de organización de nuestra organización", cuyo tiempo medio de respuesta a estas llamadas es de 3,28 minutos "desde que se recibe la llamada hasta que una dotación policial llega al lugar del incidente".

Igualmente, ha comentado que se han realizado más de 1.600 inspecciones en establecimientos dedicados a actividades de interés para la seguridad ciudadana y, por su parte, los policías vinculados al programa de participación ciudadana han impartido 1.569 charlas del Plan Director en casi 200 centros educativos de la ciudad de Zaragoza sobre temáticas como el acoso escolar, riesgo de internet o violencia doméstica y de género.

Además, ha repasado algunas de las operaciones que han supuesto la desarticulación de organizaciones criminales especializadas en el tráfico de estupefacientes, robos con fuerza en domicilios o robos con violencia e intimidación, como 'Tamariz', 'Identitas', 'Zeus' y 'Atalaya'.

Florentino Marín ha hablado también del "trabajo más próximo al ciudadano" que se desempeña en las cinco comisarías de Policía Nacional en la capital aragonesa: Centro, Actur, Delicias, San José y Arrabal. En este sentido, también se ha dirigido a los policías que atienden diariamente a las víctimas de agresiones sexuales, de acoso escolar y de violencia de género "que acuden a nuestras dependencias en situaciones personales realmente complicadas".

Del mismo modo, ha remarcado la labor de los agentes que trabajan en las oficinas de denuncias, en la Brigada de Extranjería y Fronteras o aquellos destinados a la lucha contra el terrorismo, entre otros, para afirmar que se trata de "un completo y complejo ensamblaje de un cuerpo, como es la Policía Nacional, con una clara misión: garantizar la seguridad de los ciudadanos haciendo un servicio de calidad".

75 condecoraciones

Por otro lado, Marín se ha referido a las 75 personas distinguidas con el ingreso a la orden del mérito policial con distintivo blanco. Por una parte, 64 policías de diferentes escalas y categorías que han destacado en el cumplimiento de sus obligaciones, como los dos policías que salvaron --fuera de servicio-- a dos bañistas, en playas de Tarragona y Castellón, del ahogamiento; a los que se suman once civiles en representación de instituciones relevantes en Aragón.

Por ejemplo, la justicia, Concepción Gimeno; el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido; el director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, José Miguel Sánchez; y la presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas de Aragón, María Sasot.

También el máximo responsable de la Brigada Aragón del Ejército de Tierra, con sede en Bogotá, el general de brigada Guillermo García del Barrio; el máximo responsable de la Unidad de Emergencias en Aragón, el teniente coronel Joaquín Núñez; o el jefe de Protocolo del Gobierno de Aragón, Javier Carnicer.

Despedida

Antes de finalizar su discurso, Florentino Marín se ha despedido de la plantilla de la Policía Nacional, así como de la sociedad aragonesa, puesto que deja el cargo por jubilación la próxima semana.

Tras algo más de dos años y medio en el cargo, Marín ha agradecido el "compromiso y lealtad" de los agentes y les ha pedido "mucho cuidado en vuestras intervenciones y buen servicio". Finalmente, ha recordado "a los compañeros fallecidos o heridos en atentados terroristas o en acto de servicio. Ellos son nuestro ejemplo".

Una comunidad "acogedora"

"Vivimos en una comunidad autónoma acogedora y una de las más seguras de España", ha asegurado el delegado del Gobierno en Aragón al inicio de su turno de palabra para clausurar el acto, argumentando que la tasa de infracciones penales está diez puntos por debajo de la media nacional, además de que la tasa de esclarecimiento es la más elevada de la última década.

"Esto no es fruto de la casualidad", ha observado, atribuyendo a la dedicación de la Policía Nacional "la calidad de vida que disfrutamos en nuestra tierra", con especial reconocimiento a los integrantes del cuerpo, que se ha visto reforzado en los últimos años.

Ha precisado, en este punto, que la tasa de reposición para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha sido del 125% en los últimos años. En concreto, desde 2018 hasta la actualidad, la plantilla de Policía Nacional se ha incrementado en Aragón en un 17,7%.

Al igual que el jefe superior de Policía Nacional en Aragón, Fernando Beltrán ha señalado el "modelo de estrecha colaboración entre instituciones y administraciones en lo que a la protección y seguridad de los ciudadanos se refiere, en unos tiempos en los que, a menudo, está más presente la confrontación que el mandato que todos tenemos de entendernos y colaborar por el bien común".

Beltrán ha elogiado el trabajo de todas la unidades de Policía Nacional en la comunidad autónoma, aunque ha enfatizado en la dedicación a la lucha contra la violencia machista. Ha indicado que 2.447 mujeres forman parte del Sistema VioGén en Aragón, una herramienta de protección en la que también están involucradas Guardia Civil y distintas policías locales.

El acto, en el que la jota ha tenido protagonismo como una de las manifestaciones folclóricas más importantes de Aragón, se ha cerrado con un homenaje a los caídos y la interpretación del himno de España, a cargo de la Unidad de Música de la Academia General Militar.