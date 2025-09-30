El PSOE sale en masa para pedir a Azcón el rechazo del trasvase del Ebro

El PSOE Aragón pone la directa en el 'caso trasvase del Ebro' contra el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón. Los socialistas de Zaragoza y Teruel, y en las Cortes de Aragón, han reclamado este lunes contundencia en la respuesta del jefe de la DGA y el rechazo explícito del Ejecutivo autonómico a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo. Y es que el presidente del PP a nivel nacional citó a sus líderes el pasado fin de semana en Murcia, en un cónclave para endurecer la política migratoria que acabó con mucha política hidrológica: "Hay que traer el agua de donde sobra". Y el fantasma del trasvase del Ebro, por enésima vez, resucitó entre aplausos de los barones populares (incluido Azcón).

Las palmas del jefe del Gobierno de Aragón sirvieron para que todos los partidos en el hemiciclo, excepto los trasvasistas de Vox, y en especial el PSOE atacaran por el nuevo flanco a Jorge Azcón. Este martes, los socialistas han lanzado este discurso en boca de Teresa Ladrero (secretaria general del PSOE Zaragoza) y Rafael Guía (secretario general del PSOE Teruel) se sumaron al avance de Leticia Soria (portavoz adjunta en las Cortes de Aragón).

La secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha recalcado su postura antitrasvasista y ha afirmado que "defender el Ebro es defender Aragón", para añadir que al líder del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, "se le ha caído la careta" al aplaudir en Murcia las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando defendió la idea de llevar agua a esa comunidad autónoma.

Antes de comenzar la Ejecutiva Provincial este martes, Ladrero ha asegurado que al presidente de Aragón "tiene una patata caliente" con esa imagen --del aplauso-- y "debería haberse levantado por respeto a los aragoneses".

En el mismo sentido, ha destacado que un hipotético trasvase sería una obra de un impacto medioambiental "dañino y grave", reclamando al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza una estrategia contra el cambio climático, previendo planes de evacuación, de emergencias y zonas inundables.

El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha afirmado este martes que el Partido Popular "resucita el fantasma del trasvase" cada vez que gobierna en Aragón. Y es que, ha asegurado, "por mucho que escenifiquen cara a la galería en esta Comunidad, es un partido trasvasista y la del Ebro la cuenca más deseada".

De esta forma, Guía se ha dirigido a la ciudadanía pidiéndole "que no se deje engañar" y destacando que la "verdadera realidad" son los aplausos de Azcón al discurso de Feijóo en la Cumbre nacional de presidentes autonómicos celebrada este fin de semana en Murcia. "Quien aplaude, otorga", ha dicho Rafael Guía sobre la reacción del presidente aragonés cuando Alberto Feijóo afirmó "hay que traer el agua de donde sobra".

"¿A qué cuenca hidrográfica piensa Azcón y el PP aragonés que se refería Feijóo cuando dijo esas palabras?", ha apuntado el secretario general del PSOE turolense rechazando las excusas de los populares aragoneses para justificar el gesto de su líder y sentenciando que, al final, "el PP, como Vox, muestra con la defensa de los trasvases su cara más negacionista". Y es que Guía ha señalado que los trasvases entre cuencas responden a una idea "caduca" de desarrollo y se alejan de los actuales "criterios de desarrollo sostenible" o de las teorías más avanzadas sobre "el uso del ciclo del agua".

"El PSOE presentará una propuesta de resolución sobre este tema y el PP, impepinablemente, tendrá que posicionarse. Asistimos este domingo a los aplausos de la traición. El señor Azcón, cuando tiene que posicionarse en favor de los intereses de Aragón frente a su líder, se achanta, se queda mudo. Pero pese a ese empequeñecimiento del señor Azcón frente a Feijóo, va a tener que posicionarse finalmente", recalcó la socialista.

"La imagen de este fin de semana de Azcón va a pasar desgraciadamente al recuerdo de todos los aragoneses, va a pasar a la historia, porque vimos al señor Azcón aplaudiendo a Feijóo cuando se estaba refiriendo a los travases. Demostró que no tiene ninguna empatía por los aragoneses, pero que entiende a los murcianos y murcianas", ha afeado la socialista. "No sé qué estará pensando el sector agrario aragonés", se preguntó.

La respuesta del PP fue inmediata. Su portavoz parlamentario, Fernando Ledesma, señaló que por el PSOE compareció "Leticia Soria en lugar de Marcel Iglesias, como estaba previsto, porque fue su padre el que defendió, peleó y votó a favor de un trasvase del Ebro a Cataluña. Entiendo que el señor Iglesias no haya querido salir a desdecir a su padre", reprochó Ledesma. "Le honra esa defensa de su padre antes que dejarlo vendido públicamente", llegó a decir.

Además, el portavoz del PP ha afirmado que los populares sí que han registrado una proposición no de ley para rechazar "cualquier trasvase del Ebro". "Convendría que la señora Soria escuchase nuestras ruedas de prensa antes de salir", denunció el portavoz popular.