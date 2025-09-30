Torresburriel, la pieza aragonesa que impulsa Danok, la nueva alianza de talento digital

El universo digital español estrena un nuevo actor con ADN aragonés. Torresburriel Estudio, consultora zaragozana referente en diseño y experiencia de usuario (UX), es una de las nueve empresas fundadoras de Danok, una alianza estratégica que se ha presentado este martes por la tarde en Madrid con la ambición de redefinir el modelo de agencia en el ámbito digital.

El proyecto nace con cifras que avalan su alcance, con una facturación conjunta superior a los 40 millones de euros en 2024, un equipo de más de 500 profesionales y un ecosistema que conjuga estrategia, tecnología, diseño y operaciones.

"Danok es la respuesta a un mercado que pide soluciones más integrales y honestas. Hemos unido nuestro talento para crear un modelo basado en la inteligencia colectiva, donde la agilidad de los especialistas se encuentra con la solidez de una gran organización para resolver retos de negocio reales”, subraya Daniel Torres Burriel, CEO y fundador de la firma zaragozana, que se ha aliado en este proyecto con empresas del País Vasco, La Rioja y Burgos.

El aval de la red internacional UXalliance

La propuesta de valor se sustenta en la cooperación. Cada empresa aporta su especialidad y experiencia, pero con la capacidad de trabajar bajo una visión unificada. La red pretende ofrecer a los clientes lo mejor de dos mundos: la rapidez y cercanía de las compañías de nicho y la robustez de una gran corporación. En este esquema, Torresburriel se incorpora con el aval de ser la única empresa española integrante de UXalliance, la mayor red internacional de consultoras de experiencia de usuario, con la que ha desarrollado proyectos en distintos continentes.

Además de Torresburriel, Danok está integrado por Caronte, Geotelecom, Kuik, Lin3s, SDi Group, Seobide, Wegetit y Workaholics. Todas comparten el propósito de transformar desafíos empresariales en resultados tangibles, apoyándose en la colaboración y en un modelo de gobernanza compartida. La diversidad de perfiles -desde marketing digital hasta ingeniería, pasando por investigación de usuarios y estrategia corporativa- multiplica la capacidad de respuesta frente a proyectos complejos.

La presentación oficial de Danok se ha celebrado este miécoles a las 18.00 horas en el Espacio Castellana 6 de Madrid, en un acto que ha generado gran expectación y ha agotado prácticamente todas las plazas disponibles. Allí, los responsables de las nueve firmas fundadoras ha explicado en detalle la hoja de ruta de este ecosistema empresarial, que nace con el objetivo de marcar un antes y un después en la forma de concebir la colaboración en el sector digital.

25 años humanizando los productos digitales

En el competitivo ámbito del diseño y la experiencia de usuario, Torresburriel se ha consolidado como una referencia indiscutible y con alcance global. Con oficinas en Zaragoza y Madrid, y un equipo de 25 profesionales, la empresa ha demostrado que la innovación y la calidad no conocen de fronteras.

"Humanizamos los productos digitales para que sean intuitivos y no requieran manuales de instrucciones", explica Daniel Torres Burriel, CEO y fundador de la firma, que diseña soluciones para aplicaciones móviles, comercios electrónicos o videojuegos, entre otros. Comenzó hace 25 años con proyectos más modestos y locales, pero con el tiempo se ha ganado un nombre también en el mercado exterior.

Torresburriel colabora con gigantes tecnológicos como Meta, Google, Alphabet, Spotify, Telegram, General Electric y LinkedIn, además de otras big tech bajo acuerdos de confidencialidad. "Casi todas las aplicaciones que usamos han pasado por nuestras manos", afirma. Con su enfoque centrado en el usuario, garantiza que cualquier persona, independientemente de su edad o conocimientos tecnológicos, pueda usar sus productos con facilidad.

Con su integración en Danok, Torresburriel sube un peldaño más en el ecosistema digital español, al tiempo que refuerza su vocación internacional. Prueba de esto último es también el viaje que el CEO de la firma zaragozano hará la próxima semana a la India para impartir una conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a la experiencia de usuario.