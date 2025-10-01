Aragón homenajea a los mayores de la comunidad con los premios Personas Mayores 2025

Cuatro grandes trayectorias, cuatro nombres. Aragón ha celebrado este miércoles la II Edición de los Premios Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Aragón 2025, con los que se ha reconocido la dedicación y contribución de las personas y entidades a visibilizar a las personas mayores en la comunidad. Jorge Azcón, líder del Ejecutivo autonómico, ha remarcado que los galardones a estas cuatro personas destacadas representan un homenaje al trabajo que todas las personas mayores han realizado en el territorio para hacerlo un sitio mejor.

El primero de los reconocidos ha sido, en la categoría de Persona Mayor del año al mérito profesional, Aurelio López de Hita, presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. El premio representa un homenaje a su aportación en el ámbito profesional a lo largo de su vida.

El premio en la modalidad de Persona Mayor del año a la trayectoria personal ha sido para María Rosa Fernández Moreno, presidenta de la Asociación de Viudas Isabel de Aragón de Zaragoza, a la que se ha reconocido por su ejemplo vital y su recorrido personal.

El tercero de los galardones, el Persona Mayor del año al compromiso social, ha recaído sobre María Dolores Agustín Sancho, premiada "por su dedicación y servicio a la comunidad como trabajadora y voluntaria en el hospital San Juan de Dios de Zaragoza".

Finalmente, el reconocimiento de la categoría de Premio a la entidad, persona física o persona jurídica destacada por su labor en beneficio del colectivo de las personas mayores, ha isdo para la entidad Seniors en Red, que ha sido premiada por su contribución a la mejora de la calidad de vida de este colectivo.

"Son cuatro premios extremadamente merecidos, que lo que hacen en el fondo es reflejar el magnífico trabajo y calidad que nuestros mayores han tenido durante muchísimos años para que hoy nosotros podamos estar aquí", ha sostenido Azcón, que ha remarcado que las personas mayores "explican lo que hoy somos en Aragón".

Desde el Gobierno de Aragón han recordado las medidas que el Ejecutivo autonómico está impulsando por los mayores de la comunidad, como la Estrategia contra la Soledad no Deseada, con la inclusión de la misma como un ítem en la historia clínica y en la historia social única; la ampliación del servicio del Teléfono del Mayor a las 24 horas del día y los 365 días al año; o los convenios firmados entre las federaciones deportivas y el Gobierno para fomentar el deporte federado entre personas mayores, por los que ya se han federado más de 7.500 aragoneses de más de 55 años.

En esta misma línea, desde el Gobierno de Aragón han subrayado que los premios entregados este miércoles reafirman su compromiso con la puesta en valor de la experiencia, la trayectoria y el papel activo de las personas mayores en la sociedad. Estos galardones fueron aprobados por el Gobierno de Aragón en Consejo de Gobierno a través de la propuesta de concesión por parte de la Consejería de Bienestar Social y Familia.