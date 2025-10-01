Aragón TV firma el mejor septiembre de su historia

Aragón TV firma su mejor resultado en el mes de septiembre, al alcanzar por vez primera en su historia un 11,7% de cuota de pantalla. Este dato supone además, el mejor arranque de temporada en sus 19 años de andadura.

Un mes más, se mantiene en el pódium tanto en Aragón como en el ranking de FORTA.

En la disputada franja de prime time, la autonómica logra un 11,5% de cuota de pantalla de lunes a domingo, lo que supone un crecimiento neto de 2,6 puntos respecto al último septiembre.

En esta franja compite con formatos de producción propia que hacen tándem con ‘Aragón noticias 2’, la edición informativa de la noche que promedia un 16,8% de share. De lunes a miércoles ‘Sopa de letras’ anota una media de 10,7% compitiendo frontalmente con los programas más vistos de la televisión generalista; los jueves es el turno de ‘Somos porque fuimos’ y los viernes del veterano ‘Chino chano’.

El fin de semana Aragón TV es la cadena autonómica líder del prime time, al promediar en esta franja un 12,3%: al longevo programa de humor ‘Oregón TV’ (14,5%), se une la revelación del verano la noche del domingo, la road foodie ‘Saboreando ando’ (11,4%).

Las emisiones deportivas, en lo más alto del ranking mensual

En el mes de septiembre Aragón TV ha ofrecido tres encuentros de fútbol de Liga de Segunda División del Real Zaragoza y la S.D. Huesca, que han promediado un 20,7% de cuota de pantalla. Es el contenido más visto del mes y el que acumula mayor número de espectadores únicos (156.000).

Además, la autonómica ha dado cobertura a dos encuentros de 1RFEF y uno de 2RFEF.

Vuelve a cobrar protagonismo el baloncesto con la emisión de los dos encuentros de Casademont Zaragoza femenino en la Supercopa de España y que han promediado un 15% de cuota de pantalla y 101.000 espectadores únicos.

A estos, se suman otros dos encuentros Euroliga femenina (14,5% de cuota media), y el V Memorial Pepe Lanzuela del equipo masculino junto a tres partidos de pretemporada.

Tras seis encuentros de fútbol y ocho de baloncesto, la cadena aragonesa completa su oferta deportiva con atletismo, con la emisión en directo del Campeonato del mundo de montaña y trail running el domingo 28.

El alcance de estas quince retransmisiones deportivas ofrecidas por la cadena autonómica es de 449.000 espectadores únicos.

Los informativos, primera referencia informativa

Junto al deporte, los informativos se sitúan en lo más alto del ranking mensual y son primera referencia informativa.

El informativo ‘Aragón Noticias 1’ vuelve a ser el informativo con mayor cuota de España. Lo más visto de mes es la edición del lunes 29 (38,3% de share y 92.000 espectadores de media) que ofreció toda la actualidad informativa del paso de la borrasca Gabrielle.

La información ha ocupado un lugar destacado en la parrilla de septiembre, con la emisión del Debate del estado de la comunidad; y entre los programas informativos diarios destacan ‘Aquí y ahora’, que es líder ocho jornadas del mes y en la tarde ‘Conexión Aragón’. En el fin de semana también sobresale el programa de reportajes ‘Objetivo’.

Además, entre los programas de entretenimiento diarios destacan, en la mañana, el concurso ‘Atrápame si puedes’ (30,5%), y en la sobremesa el programa divulgativo líder indiscutible en su franja ‘El campo es nuestro’ (20%) que es además el contenido cultural más seguido en Aragón.

Lo más destacado de la audiencia digital

Vuelven a destacar las retransmisiones deportivas: el partido de fútbol Mirandés-Real Zaragoza, con cerca de 9.000 usuarios únicos, es lo más seguido en el canal digital de Aragón Deporte.

La cadena autonómica acumula 832.000 espectadores únicos a lo largo del mes en TDT, a los que se suma la audiencia digital: 92.000 usuarios únicos en el portal de Aragón TV corporativo, 54.000 en A la carta y casi 274.000 en la web corporativa que engloba el resto de portales de CARTV.