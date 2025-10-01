Azcón se desmarca de Extremadura y tomará "sus propias decisiones" sobre un posible adelanto electoral

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha insistido de nuevo en que trabaja por aprobar los presupuestos de 2026 para la comunidad, y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no va a "perderse" en intereses políticos. Azcón ha descartado así seguir la línea de la Junta de Extremadura, donde su lideresa, María Guardiola (PP), advirtió este lunes de un adelanto electoral si las cuentas de su territorio no salieran adelante. "Respeto siempre las decisiones que toman otro tipo de comunidades autónomas, pero en Aragóntomamos nuestras propias decisiones", ha indicado el líder aragonés, que ha vuelto a recalcar que su decisión y finalidad es tener presupuestos.

Azcón ha sostenido que Aragón "se merece" que se aprueben los presupuestos de 2026 y ha apuntado que "si alguien no está dispuesto a votarlo, tendrá que explicarlo". El presidente aragonés ha reconocido que las cuentas van "tarde" y ha señalado que la causa de ese "retraso" está en el Ejecutivo Central, que no ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar el techo de gasto.

"El Gobierno de España va tarde y eso nos retrasa al resto de comunidades autónomas. Si ya hubiera decidido cuál es el techo de gasto, nosotros ya habríamos convocado ese techo de gasto y habríamos iniciado la negociación", ha afirmado Azcón.

Con todo, el líder aragonés ha mantenido su confianza en que Aragón contará con presupuestos en 2026, una postura que ha recordado que ya "fijó" en el Debate del Estado de la Comunidad la semana pasada al desgranar los motivos por los que se requiere de un presupuesto en el territorio con proyectos como construir un nuevo hospital Royo Villanova, un centro de salud en Arcosur, subir el 9% en el presupuesto de Educación para, como ha indicado, dar "la mejor educación" a hijos y unas mejores condiciones económicas a los profesores, seguir haciendo política de vivienda "tan necesaria" y continuar "atrayendo inversiones a nuestra comunidad".

"Hace dos años hubo un cambio político en nuestra comunidad y una mayoría política distinta. Creo que ese cambio ha dado buenos resultados y queremos seguir trabajando para mejorar la vida de los aragoneses", ha sostendio Azcón, que ha recalacado: "Vamos a trabajar por el interés general, y trabajar por el interés general es aprobar un presupuesto en 2026".