La Cámara de Comercio de Zaragoza defiende que las grandes superficies abran más festivos: ¿Qué dicen los datos?

El Gobierno de Aragón quiere que la comunidad se parezca más a Madrid. La Cámara de Comercio de Zaragoza ha presentado este miércoles un informe, encargado a la Universidad de Zaragoza y dirigido por el profesor Marcos Sanso, en el que inciden en los beneficios que reportaría la "liberalización ordenada" de los domingos y festivos para el comercio minorista. Es decir, que las grandes superficies, que ahora tienen limitada la apertura a diez al año (algo que no sucede en el pequeño comercio), puedan tener un mayor abanico, en la misma línea de lo que pretende el Ejecutivo que preside el popular Jorge Azcón.

El estudio elabora un marco con datos recopilados desde 2012 en ambas comunidades, en un año en el que la popular Esperanza Aguirre dio libertad para que las grandes superficies pudiesen operar los 66 domingos y festivos que tiene el año. Según estos datos, esta diferencia le hubiese reportado al comercio minorista aragonés beneficios de 230 millones de euros y la creación de más de 1.000 empleos a tiempo completo. Un análisis que ha provocado que la Cámara se posicione abiertamente por esta liberalización, siempre que sea "ordenada".

"Es el momento de tomar decisiones, aunque a veces sean difíciles", ha esgrimido el director general, José Miguel Sánchez, quien ha subrayado que algunos posicionamientos contrarios están "desfasasdos". A su juicio y al de Sanso, los datos demuestran que el pequeño comercio "no se vería perjudicado". "Quien le hace daño son las plataformas online, no las grandes superficies", ha añadido, en un tema que siempre ha levantado ampollas al ser abordado en ese pequeño comercio y en los sindicatos.

El informe elaborado por Sanso y su equipo analiza los datos entre Madrid y Aragón desde 2012 a 2025, recogidos en fuentes como el INE, especialmente, o el Directorio General de Empresas. Así, el estudio concluye que, desde la liberalización impulsada por Aguirre, en Madrid ha crecido la cifra de negocio un 30% y en Aragón se ha mantenido estable. El empleo, eso sí, tiene distintas connotaciones, siendo mucho más fluctuante el madrileño (la pandemia lo hundió, pero la recuperación fue muy rápida) frente a un Aragón con un crecimiento sostenido.

En cuanto a los precios, los índices también son muy parejos, lo mismo que sucede en el número de comercios, que han descendido un 20,3% en Aragón y un 17,7% en Madrid. De hecho, el rango donde más se diferencia el índice de negocio es en los negocios con más de 50 trabajadores. Es decir, las grandes superficies. En global, la cifra minorista es un 2,3% menor en Aragón respecto a Madrid, dato que se reduce al 1,54% en la comparativa con la media del resto de comunidades.

Postura favorable de la DGA

La postura de la Cámara de Comercio, que es totalmente proclive a esta liberalización, va en la misma línea que la del Gobierno de Aragón. De hecho, en la presentación del informe estaba presente la directora general de Comercio, Carmen Herrarte, quien incluso ha tomado la palabra al final del acto para "agradecer" el detallado informe. "No puede haber análisis sin datos", ha expresado brevemente, para hacer también referencia a la "competencia desleal" de las plataformas.

"Antes solo teníamos sensaciones, ahora datos que trasladaremos. No podemos negarnos a que la economía crezca", ha apostillado Sánchez, quien también ha reconocido que no se han valorado aspectos cualitativos (como el trabajar más horas), ya que "existe una limitación de jornada, las horas extras son voluntarias y, además, esto no significa que los que están trabajen más, sino que habrá nuevos empleos".

Una de las ventajas que tendría esta apertura en festivos, según defiende el informe encargado por la Cámara de Comercio, sería la oportunidad que se le daría al turismo, siguiendo con el ejemplo de Madrid, aunque hay que resaltar que ambas comunidades tienen características muy dispares, con más de 11 millones de visitantes frente a 4 en Aragón, que además tiene un atractivo mucho más diversificado y que no se concentra en su capital.

Otros pros reflejados por el estudio apuntan a un traslado del gasto, que se repartiría entre los días laborables y los festivos o la repercusión en negocios complementarios como la hostelería y el transporte, así como esa mayor generación de empleo y renta que, según defiende la Cámara, provocaría gasto en más comercios. "Beneficiaría incluso a quienes optasen por no abrir", ha anticipado Sánchez.